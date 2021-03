AMD, in arrivo una patch per risolvere il problema alle porte USB

AMD ha annunciato, tramite un messaggio pubblicato su Reddit, di aver trovato una soluzione per i problemi relativi alle porte USB che affliggono i sistemi dotati di processori Ryzen. AMD offrirà il nuovo AGESA 1.2.0.2 ai produttori di schede madri tra “circa una settimana” ed i BIOS Beta contenenti la patch saranno disponibili a partire da aprile. La compagnia di Sunnyvale non ha fornito ulteriori chiarimenti sulla soluzione adottata o sulla natura del problema, il quale sembrava essere limitato alle CPU Ryzen serie 3000 e 5000 e le schede madri della serie 500 e 400 (ad esempio, X570, X470, B550 e B450) e consisteva in interruzioni casuali dei dispositivi collegati tramite USB. Le segnalazioni riguardavano diversi tipi di dispositivi USB, inclusi schede di acquisizione esterne, tastiere, mouse, visori VR ed altri ancora.

I produttori di schede madri realizzano firmware personalizzati basandosi su AGESA, quindi i miglioramenti al codice sottostante richiederanno un po’ di tempo per la loro implementazione Ricordiamo che AGESA (AMD Generic Encapsulated System Architecture) è un protocollo bootstrap che inizializza i core del processore, la memoria e il controller HyperTransport (ora Infinity Fabric).

Ecco il post di AMD sull’argomento:

Vogliamo ringraziare la comunità qui su r/AMD per il suo supporto tramite registri e rapporti durante l’analisi dei problemi relativi alla connettività su USB. Con il vostro aiuto, riteniamo di aver isolato la causa principale e sviluppato una soluzione che risolve una serie di sintomi segnalati. AMD includerà questo aggiornamento in AGESA 1.2.0.2 e prevediamo di offrire questa versione ai nostri partner tra circa una settimana. I BIOS contenenti AGESA 1.2.0.2 dovrebbero essere disponibili in versione Beta a partire da aprile. La pianificazione esatta dipenderà dal programma di test e dal tempo impiegato dal produttore per l’implementazione sui vari modelli di motherboard. Se continuate a riscontrare problemi di connettività su USB dopo aver aggiornato il vostro sistema ad AGESA 1.2.0.2, vi invitiamo a scaricare lo strumento di segnalazione dei bug AMD e aprire un ticket con l’assistenza clienti.

Nel caso vogliate risolvere il problema il prima possibile, tre giorni fa vi abbiamo spiegato come farlo tramite una semplice procedura temporanea diffusa direttamente dal supporto tecnico AMD.