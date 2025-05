AMD insinua che la RX 9060 XT verrà annunciata il 21 maggio

AMD si starebbe preparando a svelare la tanto attesa RX 9060 XT durante il COMPUTEX della prossima settimana. L'azienda ha recentemente pubblicato un post sui social che lascia poco spazio all'immaginazione: gli appassionati sono invitati a seguire l'evento del 21 maggio dove verranno presentate le novità in ambito gaming, PC con intelligenza artificiale e altro ancora. L'immagine che accompagna l'annuncio mostra chiaramente una scheda grafica della serie Radeon 9000 con doppia ventola, confermando virtualmente i rumor circolati nelle ultime settimane.

La strategia di AMD per questo lancio sembra rispecchiare quanto già visto con la RX 9070 XT. Il produttore ha infatti specificato che la GPU mostrata nell'immagine è un "rendering artistico" e "non disponibile per l'acquisto", suggerendo l'assenza di una versione di riferimento prodotta direttamente da AMD. Questo significa che, con tutta probabilità, vedremo sul mercato solo versioni personalizzate realizzate dai partner come Asus, MSI e Sapphire, esattamente come accaduto per la sorella maggiore.

A febbraio, AMD aveva già anticipato l'arrivo di "diversi prodotti RX 9060" nel secondo trimestre del 2025. Stando ai più recenti leak e persino ad alcuni listing comparsi prematuramente presso rivenditori, è probabile che il 21 maggio assisteremo alla presentazione di una RX 9060 XT in due configurazioni di memoria, rispettivamente da 8GB e 16GB. Non è da escludere che possano essere annunciate anche versioni non-XT, anche se al momento non ci sono conferme in tal senso.

L'assenza di una versione di riferimento solleva interrogativi sul prezzo effettivo con cui questi prodotti arriveranno nei negozi. Senza un modello MBA (Made by AMD) che faccia da riferimento per il prezzo consigliato, è probabile che i partner applicheranno maggiorazioni significative. I recenti listing di alcuni rivenditori parlavano di cifre intorno ai 449 dollari per la versione da 8GB e 519 dollari per quella da 16GB, valori sensibilmente superiori rispetto ai 379 e 429 dollari a cui NVIDIA propone le sue RTX 5060 Ti con tagli di memoria analoghi.

La situazione attuale del mercato non fa ben sperare. Basti pensare che le RX 9070 XT e RX 9070, con MSRP rispettivamente di 599 e 549 dollari (negli Stati Uniti) vengono attualmente vendute al dettaglio a cifre che partono da 730€ nei casi migliori (come questo modello presente su Amazon). Una tendenza preoccupante per chi spera di acquistare una scheda grafica di fascia media a prezzi contenuti.

Dal punto di vista delle specifiche, le indiscrezioni suggeriscono che la RX 9060 XT sarà essenzialmente una RX 9070 XT dimezzata, con metà degli shader e un bus di memoria ridotto della stessa proporzione. Si tratterebbe di un upgrade rispetto alla precedente RX 7600 XT, con frequenze di boost superiori e tutti i vantaggi dell'architettura RDNA 4, inclusi il supporto per FSR 4 con frame generation e upscaling migliorato.

La tempistica di questo lancio non è casuale. NVIDIA ha programmato il rilascio della RTX 5060 per il 19 maggio, mentre Intel sta preparando l'introduzione della Arc B770, come confermato dalle risposte dell'azienda ai commenti sui social. Si prospetta quindi una settimana di fuoco per la fascia media-bassa del mercato GPU, con tre nuovi modelli pronti a contendersi l'attenzione degli appassionati.

La vera incognita rimane, come sempre, la disponibilità effettiva e soprattutto i prezzi reali con cui queste schede arriveranno nei negozi. Per quanto interessanti possano essere le specifiche tecniche e gli MSRP ufficiali, ciò che conta davvero è quanto i consumatori dovranno spendere per mettere le mani su questi prodotti. Trattandosi di schede pensate per la fascia d'ingresso dell'attuale generazione, prezzi troppo elevati potrebbero vanificare l'appeal di questi nuovi modelli.