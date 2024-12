AMD lancia un aggiornamento che rivoluziona il controllo dei Ryzen 9000

AMD ha introdotto un aggiornamento significativo al software Ryzen Master con la versione 2.14.1.3286, portando miglioramenti rivoluzionari per le CPU Ryzen 9000. Questo update, introduce nuove capacità che semplificano il controllo delle prestazioni e l’ottimizzazione energetica delle CPU.

Una delle innovazioni più interessanti è la possibilità di applicare i profili EXPO (Extended Profiles for Overclocking) direttamente da Windows, senza dover riavviare il sistema o accedere al BIOS. Questa funzione rende l'overclocking più accessibile e veloce, eliminando i passaggi complessi e aumentando la flessibilità per chi desidera ottimizzare le prestazioni della memoria in tempo reale.

L’aggiornamento introduce anche una nuova modalità ECO, progettata per ridurre il TDP a 105 W su processori Ryzen 9000 e modelli X3D. Questa funzione consente di bilanciare efficienza energetica e prestazioni, risultando particolarmente utile per chi utilizza i propri sistemi sia per gaming che per lavoro. Inoltre, gli utenti possono ora regolare la velocità della CPU con incrementi di 5 MHz, offrendo un controllo di precisione senza precedenti per gli appassionati di tuning.

Ryzen Master ora offre una serie di strumenti avanzati:

- Parametri di memoria migliorati, con opzioni di personalizzazione aggiuntive per ottimizzare latenza e velocità.

- Stato P DF visualizzato nella schermata principale, per un monitoraggio diretto delle frequenze dei core.

- Miglioramenti al PBO (Precision Boost Overdrive), consentendo regolazioni di parametri chiave come EDC, TDC e PPT entro i limiti preimpostati.

La nuova versione è compatibile con le piattaforme AM5 e i processori Ryzen di ultima generazione. Tuttavia, AMD ha ufficialmente interrotto il supporto per le CPU Ryzen e Threadripper delle serie 1000 e 2000, già annunciato a settembre, confermando il focus sulle tecnologie più recenti.

Questo aggiornamento rappresenta un salto di qualità per il settore consumer e per quello professionale, fornendo una serie di strumenti potenti e accessibili. La combinazione di funzionalità come i profili EXPO applicabili senza riavvio e la modalità ECO evidenzia l'impegno di AMD nel migliorare l’esperienza degli utenti. Ryzen Master si conferma uno strumento indispensabile per chi desidera massimizzare il potenziale del proprio sistema, offrendo una gestione più flessibile e innovativa delle CPU Ryzen.