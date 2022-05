Nuove informazioni provenienti dall’insider @_rogame, rivelano l’esistenza di un dispositivo mai rilasciato che fa uso di AMD Mero, un’inedita APU dotata di 8 core Zen 2 e grafica RDNA 2 destinata a dispositivi a basso consumo energetico. Gli screenshot che mostrano le caratteristiche del dispositivo riguardano Magic Leap Demophon, ovvero un visore per la realtà aumentata la cui data di uscita è ancora sconosciuta.

Stando a dei dati pubblicati e poi rimossi dal noto insider KOMACHI_ENSAKA, la APU AMD Mero sarebbe niente altro che una riprogettazione dell’APU Van Gogh realizzata con Valve e utilizzata su Steam Deck. L’APU Mero era già stata menzionata insieme a Renoir e Van Gogh su un documento che ne riportava i nomi in codice e le funzionalità, facendo credere all’insider che fosse identica a Van Gogh.

Tuttavia, dopo un’analisi più approfondita, Ensaka è riuscito a scorgere le differenze che distinguono AMD Mero da Van Gogh. La APU utilizzata su Steam Deck utilizza infatti 4 core Zen 2, con 8 thread e frequenze che vanno da 2,4 a 3,5 GHz. La GPU integrata è basata su architettura RDNA 2 e include 8 CU, funzionando a 1-1,6 GHz.

Nonostante l’elenco pubblicato da @_rogame non sveli altri dettagli, la APU Mero è anche comparsa in un benchmark su Android 10 di GPU BaseMark, dove sono state utilizzate le librerie OpenGL ES 3.1 e le API Vulkan. Nei risultati, Mero è stata in grado di superare l’APU Renoir dotata di core Ryzen 4000 e GPU integrata Vega, quest’ultima funzionante a una risoluzione di 720×920.

Grazie ai consumi ridotti, AMD Mero sarà ideale ad equipaggiare dispositivi come Magic Leap Demophon, che necessitano al tempo stesso di una potenza computazionale sufficiente a garantire il rendering degli oggetti che compaiono nel campo visivo dell’utente. Oltre alla data di lancio tuttavia, a rimanere sconosciuto è anche il prezzo del dispositivo, di cui sapremo probabilmente qualcosa in più nei giorni a venire.