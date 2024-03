Steam Deck con doppio schermo, un Nintendo DS sotto steroidi

Una delle sfide grandi sfide nell'ambito dell'emulazione è senza dubbio creare un dispositivo Steam Deck SD funzionante per giocare ai vecchi giochi Nintendo DS. Recentemente, Retro Handhelds ha esaminato il tema e ha fornito dettagli sul proprio progetto di modding Deck DS.

Retro Handhelds ha preso ispirazione dal post di u/TyePower del 19 febbraio 2024 per avviare il proprio progetto Deck DS. Il progetto di TyePower era molto snello rispetto alle versioni precedenti viste sul subreddit di Steam Deck, ma tutte presentavano varie imperfezioni.

Retro Handhelds ha inizialmente provato il progetto con un display QLED da 7 pollici, che purtroppo faceva funzionare solo uno schermo alla volta. Il display attivo si sarebbe scambiato a seconda che il dispositivo fosse in modalità gioco o desktop. I progetti Steam Deck DS richiederanno l'uso della modalità desktop per il gioco a doppio schermo, e Retro Handhelds ha aggiornato a un display IPS ROADOM da 7 pollici e ha adottato l'uso del kit tablet Rolling Square "Edge Pro Tablet Kit" di TyePower per facilitare ciò.

Il post completo di Retro Handhelds approfondisce ulteriormente alcuni dettagli, inclusa la configurazione del demoralizzato emulatore Citra 3DS (BYOE) per l'impostazione a doppio schermo in modalità desktop. Creare un setup Steam DS funzionale è una cosa, ma creare qualcosa che ricordi un Nintendo DS pur essendo completamente autonomo richiede naturalmente più sforzi.

Esistono diverse alternative ai progetti Steam Deck DS, come il Flip DS di Ayaneo, che include due schermi touch out-of-the-box. Mentre nessuno dei progetti Deck DS visti finora sfrutta uno schermo OLED, in teoria si potrebbe utilizzare un OLED da 7 pollici al posto degli LCD IPS di cui di solito siamo abituati a vedere.