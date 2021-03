AMD non farà come NVIDIA, niente blocco sulle Radeon RX 6000?

Un rappresentante di AMD ha riferito ai colleghi di PC Gamer che il produttore, a differenza di NVIDIA, non ha intenzione di adottare alcuna soluzione per disincentivare i miner dall’acquisto delle schede grafiche Radeon RX serie 6000. Quando NVIDIA ha annunciato di implementare un limitatore di hash rate sulla GeForce RTX 3060 per indurre i miner di criptovalute (sebbene si applicasse solo a Ethash/Dagger-Hashimoto, lasciando quindi liberi gli utenti di utilizzare liberamente altri algoritmi) a non comprarle, diverse persone si sono chieste se anche AMD avesse in mente di effettuare una simile operazione.

In una dichiarazione rilasciata a PC Gamer, Nish Neelalojanan, Product Manager di AMD ha affermato:

Non bloccheremo alcun carico di lavoro, mining incluso. Detto questo, ci sono un altro paio di cose di cui discutere. Prima di tutto, l’architettura RDNA è stato progettata da zero per i videogiochi e RDNA 2 continua a seguire questo concetto. Ciò che intendo dire è che Infinity Cache e una larghezza del bus più piccola sono stati scelti con cura per raggiungere determinati obiettivi inerenti all’ambito gaming. Tuttavia, le operazioni eseguite per il mining offrono prestazioni più elevate in presenza di una larghezza di banda o bus delle memorie più alta, quindi, da un certo punto di vista, sono già presenti alcune limitazioni a livello architetturale.

Ad ogni modo, la recente Radeon RX 6700 XT non se la cava affatto male con il mining. La scheda grafica basata sulla GPU Navi22 offre 12GB di memoria GDDR6 a 16Gb/s su un’interfaccia di memoria a 192bit. Sebbene queste caratteristiche tecniche non siano certo impressionanti, la Radeon RX 6700 XT eroga una larghezza di banda di memoria massima fino a 384GB/s. Stando ad alcuni test, sembra che sia possibile avere un hash rate di 47,5MH/s, più o meno lo stesso livello di prestazioni ottenibile sulla GeForce RTX 3060 (con il driver beta sbloccato). Sebbene AMD non stia ostacolando i miner di criptovalute, Neelalojanan ha chiarito che, per la compagnia, i giocatori rimangono il focus principale.