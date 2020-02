AMD non riesce a scrollarsi di dosso alcuni bug sulla serie Radeon RX

AMD sembra essere un po’ in difficoltà nel risolvere alcuni bug che affliggono le schede grafiche della serie Radeon RX. La maggior parte dei problemi sono iniziati con l’aggiornamento annuale del Radeon Software Adrenalin alla 2020 Edition (di cui abbiamo parlato qui) .

Oltre ad una serie di notevoli miglioramenti e feature aggiuntive pare che il nuovo software si sia portato dietro dei driver con qualche problema in più del previsto. Numerosi utenti lamentano problemi significativi sulle loro schede Radeon RX 5000 appartenenti alla serie Navi. I problemi non sono iniziati solo con l’aggiornamento del Radeon Software Adrenalin, alcuni bug sono stati riportati già nell’agosto 2019 quando il software era ancora alla vecchia versione.

Il principale problema lamentato dagli utenti è quello del black screen, risolvibile solo con l’arresto forzato del computer. Alcuni utenti lamentano flickering, riduzione dei clock anche quando la scheda non è calda e in alcuni casi schermate rosa o verdi, in quest’ultimo caso sembra che la colpa possa essere di un eccessivo surriscaldamento delle memorie GDDR6. I problemi sembrano essere principalmente collegati al malfunzionamento dei driver ma AMD non è ancora stata in grado di isolare e risolvere il problema.

Alcuni utenti affermano di aver risolto i bug reinstallando tutti i driver, disabilitando l’accelerazione hardware o disabilitando alcune applicazioni che lavoravano in background. Sebbene abbia funzionato per alcuni, ancora molti utenti non riescono a risolvere i bug.

Intanto AMD afferma di stare lavorando al massimo per risolvere tutti i bug, in primis quello legato al black screen. Importante è anche la collaborazione con Microsoft per capire la causa dei bug ed analizzare le situazioni che scatenano questi problemi. Un portavoce di AMD ha anche affermato che l’azienda sta monitorando i forum per seguire le discussioni e capire meglio come orientarsi nella ricerca delle cause scatenanti dei bug.

Molti membri della community (tra cui gli youtuber Hardware Unboxed e Gamers Nexus) hanno voluto analizzare la situazione e dire la loro sulla vicenda, accusando AMD di non curarsi di coloro che riscontrano problemi dopo aver comprato le costose schede della casa di Sunnyvale. Come detto alcuni di questi bug sono noti già dall’agosto 2019, ma indubbiamente non è semplice capire le cause dei problemi e intervenire per risolverli.

Voi cosa ne pensate? Riuscirà AMD a risolvere questi bug in tempo utile? Può essere normale riscontrare bug nei propri prodotti, come si sta comportando AMD secondo voi?