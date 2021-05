AMD, nuove informazioni sulle CPU EPYC con Zen 4

I colleghi di VideoCardz hanno pubblicato una roadmap relativa ai futuri prodotti Embedded di AMD, grazie alla quale è stato possibile venire a conoscenza di alcuni interessanti dettagli inerenti alle prossime CPU EPYC basate sull’architettura Zen 4.

Credit: VideoCardz

Purtroppo, la roadmap non è di certo recente, dato che indica l’EPYC 3 7003, basato su Zen 3, solo come “concept”. Tuttavia, possiamo vedere che la serie EPYC 3004, almeno al momento della stesura del documento, è previsto che offrirà fino a 32 core e 64 thread. Il TDP dovrebbe aumentare rispetto alla serie EPYC 3001 (che, ricordiamo, era dotata di core Zen 1 con un TDP che variava a 60 a 100 W), partendo da 64 e giungendo sino ad un massimo di 120W.

Del resto, il fatto che EPYC 7003 sarà equipaggiato con un numero di core di certo era prevedibile, dato che lo scorso febbraio ExecutableFix aveva realizzato un mockup (che vi proponiamo a corredo della notizia) del processore basandosi sugli schemi ufficiali AMD, dove era possibile vedere chiaramente la presenza di più chiplet rispetto al passato.

Credit: ExecutableFix

Infine, di seguito vi riportiamo una tabella, realizzata da VideoCardz, che riassume le caratteristiche tecniche dei vari processori EPYC.

7001 “Naples” 7002 “Rome” 7003 “Milan” 7004 “Genoa” Lancio 2017 2019 2021 2022 Architettura 14nm Zen 7nm Zen2 7nm Zen3 5nm Zen4 Socket SP3 (LGA4094) SP3 (LGA4094) SP3 (LGA4094) SP5 (LGA-6096) Moduli/Chiplet 4x CCD 8x CCD + 1x I/0 8x CCD + 1x I/O 12x CCD + 1x I/O Core massimi 32C/64T 64C/128T 64C/128T 96C/192T Frequenza massima 3.8 GHz 3.9 GHz 4.1 GHz TBC Supporto Memoria 8ch DDR4-2666 ECC 8ch DDR4-3200 ECC 8ch DDR4-3200 EEC 12ch DDR5-5200 ECC Linee PCIe 128x Gen3 128x Gen4 128x Gen4 128x Gen5 TDP massimo 200W 280W 280W 320W

Ovviamente, per il momento, in attesa di una presentazione ufficiale da parte di AMD, queste informazioni vanno prese come dei semplici rumor.