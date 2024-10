AMD prepara altri due chip per AM4, un socket del 2016

AMD sta per lanciare due nuovi processori per la piattaforma AM4: il Ryzen 5 5600T e il Ryzen 5 5600XT. La notizia è emersa da informazioni condivise dall'ormai famosissimo leaker momomo_us su X, oltre che da alcune specifiche pubblicate sul sito web di Asus.

Questi nuovi modelli si aggiungono alla già vasta gamma di oltre 145 CPU AM4 rilasciate da AMD negli ultimi nove anni. Entrambi i processori sono dotati di 6 core e 12 thread basati sull'architettura Vermeer, senza GPU integrata. Il 5600XT ha un clock di base di 3,8 GHz, 300 MHz più alto rispetto al 5600T, suggerendo un migliore binning del silicio. Entrambi hanno un TDP di 65W.

AMD continua a supportare la piattaforma AM4 con nuove CPU

Per quanto riguarda le prestazioni, il Ryzen 5 5600T sembra offrire risultati simili al Ryzen 5 5600 originale. Nei test Geekbench, utilizzando una scheda madre Gigabyte X570 Aorus Pro con 32GB di memoria DDR4-2666, il 5600T ha ottenuto 2.132 punti in single-core e 9.182 punti in multi-core. Il clock di boost riportato è di 4,54 GHz, leggermente superiore ai 4,4 GHz del 5600 originale.

Nonostante il calo dei prezzi delle schede madri AM5 e delle memorie DDR5, AMD continua a lanciare nuove CPU per AM4. Questa mossa potrebbe essere parte di una strategia per posizionare AM4 come opzione economica, mantenendo AM5 come scelta premium, almeno fino a quando i prezzi delle memorie DDR5 non raggiungeranno la parità con le DDR4.

AMD non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla data di lancio di questi processori. È probabile che vengano introdotti sul mercato nei prossimi giorni senza un annuncio formale, come è avvenuto per molti modelli della serie Ryzen 5000. Resta da vedere se sostituiranno il Ryzen 5 5600 originale, o se verranno venduti in parallelo.