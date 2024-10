AMD pronta a lanciare il Ryzen 7 9800X3D con architettura Zen 5 e tecnologia 3D V-cache

AMD si prepara a fare un importante passo avanti nel mercato dei processori con il lancio del nuovo Ryzen 7 9800X3D, basato sull'architettura Zen 5 e dotato di tecnologia 3D V-cache. Per celebrare questo lancio, AMD Cina ha organizzato un evento stampa che si terrà a Zhuhai il 23 e 24 ottobre 2024.

L'evento vedrà la partecipazione della stampa tecnologica cinese e di alcuni enthusiast di PC selezionati, che avranno l'opportunità di testare in prima persona le potenzialità del nuovo processore.

Gli inviti, già inviati ai partecipanti, indicano che l'evento potrebbe includere una “zona esperienziale” in cui i visitatori potranno provare desktop da gaming equipaggiati con il Ryzen 7 9800X3D, testandoli su alcuni dei titoli di gioco più popolari. Non è escluso che AMD organizzi un evento online parallelo per il pubblico internazionale, permettendo una copertura globale del lancio.

Il Ryzen 7 9800X3D è atteso con grande interesse nel mondo del gaming, grazie alle sue promettenti specifiche tecniche. In base ai primi benchmark di gioco pubblicati da Intel per il suo futuro processore Core Ultra 9 285K "Arrow Lake", il nuovo chip AMD è mostrato come in grado di avvicinarsi a solo il 3% di differenza rispetto al Core i9-14900K.

Quest'ultimo è già superato dall'attuale Ryzen 7 7800X3D (che potete trovare su Amazon), il che suggerisce che il 9800X3D possa spingersi ancora oltre nelle prestazioni di gioco, consolidando ulteriormente la leadership di AMD in questo ambito.

Le aspettative sono alte anche per quanto riguarda la frequenza di clock del nuovo processore. Secondo alcune indiscrezioni, il Ryzen 7 9800X3D potrebbe raggiungere una frequenza di boost all-core di 5,20 GHz, offrendo un netto miglioramento rispetto alle generazioni precedenti. Se non fosse solo per l’aumento dell’IPC (istruzioni per ciclo) della nuova architettura Zen 5, potrebbe essere proprio questa elevata frequenza a garantire un ulteriore aumento delle prestazioni.

Il Ryzen 7 9800X3D dovrebbe essere disponibile sul mercato a partire dalla prima settimana di novembre 2024. Con questo lancio, AMD si appresta a consolidare il suo ruolo di leader nel settore dei processori ad alte prestazioni, promettendo una nuova era di innovazione per i gamer e gli utenti più esigenti.