AMD Radeon RX 6800 e RX 6800 XT, ecco le proposte Sapphire e Gigabyte

I colleghi di VideoCardz hanno pubblicato le informazione relative ai modelli di schede grafiche basate sulle recentemente annunciate GPU Radeon RX 6800 e RX 6800 XT di Gigabyte e Sapphire. Per quanto riguarda il primo brand, Gigabyte si occuperà solo del confezionamento, mentre AMD sarà il produttore vero e proprio dei dispositivi.

Gigabyte ha confermato che venderà due schede Radeon RX 6800: la RX 6800 XT e la RX 6800 non XT. Entrambe si basano sulla GPU Navi 21 abbinata a 16GB di memoria GDDR6 e Infinity Cache di 128MB. La differenza principale tra le due varianti risiede nel numero di unità di calcolo, pari a 72 per la 6800XT e 60 per la 6800 liscia. Inoltre, quest’ultimo modello ha una potenza nominale di 250W, mentre l’ XT arriva sino a 300W ed è dotato di un dissipatore di dimensioni più generose che occupa 2,5 slot di espansione.

GIGABYTE RX 6800 XT 16GB GPU : Navi 21 XT Base Clock : 1487 MHz Cores : 4608 Boost Clock : 2015 MHz TMUs : 288 Memory Clock : 16 Gbps ROPs : 128 Memory : 16 GB GDDR6 256b

Le medesime caratteristiche le ritroviamo anche nei modelli proposti da Sapphire, sui quali l’unica differenza risiede nel colore del logo Radeon. Infatti, la RX 6800 XT sembra avere un logo traslucido bianco, mentre sulla 6800 è rosso. Al momento possiamo solo fare alcune ipotesi, ma è probabile che il logo sulla 6800XT sia traslucido per lasciar passare la luce prodotta da un LED RGB.

GIGABYTE RX 6800 16GB GPU : Navi 21 XL Base Clock : 1372 MHz Cores : 3840 Boost Clock : 1815 MHz TMUs : 240 Memory Clock : 16 Gbps ROPs : 96 Memory : 16 GB GDDR6 256b

Ricordiamo che, in occasione della presentazione ufficiale dello scorso 28 ottobre, la compagnia di Sunnyvale aveva presentato anche la Radeon RX6900 XT, la quale costituirà il modello di punta e sarà equipaggiata con 80CU (mentre le rimanenti caratteristiche tecniche rimarranno le stesse del modello RX 6800 XT) ed offrirà, stando a AMD, prestazioni anche superiori alla diretta rivale RTX 3090 in diversi giochi a risoluzione 4K.