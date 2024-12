AMD Radeon RX 9070 XT, ecco come sarà: svelato il design

AMD avrebbe svelato in anticipo il design della nuova GPU Radeon RX 9070 XT in un annuncio su Reddit: l'immagine mostra una scheda video con sistema di raffreddamento a tripla ventola, con un logo Radeon illuminato e un motivo a griglia attorno alla ventola centrale.

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, AMD avrebbe deciso di cambiare nome alle proprie schede video di prossima generazione, passando da RX 8000 a RX 9000. Una scelta che potrebbe creare non poca confusione, considerando il rischio di avere CPU e GPU dell'azienda con lo stesso nome (o quasi), come accaduto per la gamma 7000; come dimenticarsi dell'accoppiata Ryzen 7900 - Radeon RX 7900?

Secondo le indiscrezioni, la RX 9070 XT potrebbe essere il modello di punta della nuova lineup RDNA 4 di AMD. L'azienda salterebbe la serie RX 8000 passando direttamente alla denominazione RX 9000, allineandosi al sistema di numerazione utilizzato da NVIDIA.

Il nuovo design si ispira alle attuali schede grafiche della serie RX 7000, ma non mancano le novità. Le linee sono meno spigolose grazie ai bordi arrotondati della scocca e anche il design delle ventole è leggermente diverso, probabilmente per migliorare la pressione statica e le prestazioni di raffreddamento.

Nonostante la scheda non dovrebbe puntare alla fascia premium, lasciando di fatto RTX 5090 (e forse RTX 5080) senza competizione, la presenza di tre ventole suggerisce un TDP (e quindi una quantità di calore da dissipare) in linea con quello dei modelli di fascia alta precedenti.

Concentrarsi su GPU di fascia medio-alta come la RX 9070 XT potrebbe consentire ad AMD di offrire un miglior rapporto prezzo-prestazioni, andando incontro alle esigenze di molti giocatori e creatori di contenuti. Considerando però che non ci sono informazioni sulle specifiche, è difficile trarre delle conclusioni in merito.