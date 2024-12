AMD potrebbe copiare NVIDIA con i nomi delle GPU serie RX 9000

Secondo recenti indiscrezioni, AMD starebbe per apportare cambiamenti significativi alla nomenclatura delle sue schede grafiche a partire dalla prossima generazione, nota come serie Radeon RX 9000. Questo cambiamento potrebbe segnare un importante punto di svolta per l'azienda, allineando la sua nomenclatura a quella del suo principale concorrente, NVIDIA.

Le informazioni trapelate provengono da un elenco di presunte SKU della serie Radeon RX 9000, che include sia modelli desktop che mobile. Tra i modelli di fascia più alta, spicca la Radeon RX 9070 XT, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nuova serie:

AMD Radeon RX 9070 Series Graphics

AMD Radeon RX 9060 Series Graphics

AMD Radeon RX 9050 Series Graphics

AMD Radeon RX 9040 Series Graphics

AMD Radeon RX 9070 XT Graphics

AMD Radeon RX 9070M XT Graphics

AMD Radeon RX 9070 Graphics

AMD Radeon RX 9070M Graphics

AMD Radeon RX 9070S Graphics

Per quanto riguarda le SKU mobile, l'elenco rivela la presenza di modelli come la Radeon RX 9070M e la RX 9070S. È interessante notare che la SKU mobile di fascia più alta menzionata è la Radeon RX 9070 XT, il che potrebbe suggerire che AMD intende offrire prestazioni di livello desktop anche sui dispositivi portatili.

Oltre alle SKU dedicate, l'elenco include anche nomi per tre SKU di grafica integrata Strix Halo di fascia alta. Queste SKU, note come Radeon 8060S, 8050S e 8040S, dovrebbero essere basate sull'architettura RDNA 3+ e offrire prestazioni grafiche integrate di livello superiore.

Viene menzionato anche l'aggiornamento previsto per le schede RDNA3 per desktop e dispositivi mobile, dopo le voci sull'aggiornamento della Radeon 7650 GRE previsto per il CES o più tardi. Sembra che AMD aggiornerà più SKU con varianti xx50. La famiglia RDNA3 non è interessata dalla modifica dello schema di denominazione di cui abbiamo parlato prima.

AMD Radeon RX 7750 Series Graphics

AMD Radeon RX 7650 Series Graphics

AMD Radeon RX 7750S Graphics

AMD Radeon RX 7650 GRE Graphics

AMD Radeon RX 7650M XT Graphics

AMD Radeon RX 7650M Graphics

AMD Radeon RX 7650S Graphics

Questo potenziale cambiamento di nomenclatura da parte di AMD sarebbe in linea con quanto fatto da NVIDIA, che da tempo utilizza una nomenclatura "x0x0" per le sue schede grafiche GeForce RTX.

Se confermato, il passaggio di AMD alla nuova nomenclatura per le sue schede grafiche Radeon potrebbe avere diverse implicazioni. In primo luogo, semplificherebbe il confronto tra le schede grafiche AMD e NVIDIA, in quanto entrambe le aziende utilizzerebbero un sistema di denominazione simile. In secondo luogo, potrebbe contribuire a migliorare la riconoscibilità del marchio AMD nel mercato delle schede grafiche, in quanto i consumatori potrebbero associare più facilmente il nome Radeon a prestazioni di fascia alta.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni si basano su indiscrezioni e non sono state confermate ufficialmente da AMD. Pertanto, è possibile che la nomenclatura finale delle schede grafiche della serie Radeon RX 9000 possa differire da quanto riportato. Un altro leaker, momomo_us, sembra aver già individuato la nuova serie Radeon 9070 presso un rivenditore (Grosbill Pro), che elenca le prossime schede grafiche RDNA4 in due SKU: 9070XT e 9070.