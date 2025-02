AMD RDNA4 Navi 48 è il 25% più denso delle GPU di NVIDIA

Oggi AMD ha rilasciato numerosi dettagli in merito a RDNA 4 e alla prossima serie di schede grafiche Radeon RX 9000. Al centro dell'attenzione, però, c'è il die GPU Navi 48, che si presenta come uno dei chip più densi mai realizzati nel settore. Questa nuova architettura, che alimenterà le schede RX 9070 XT e RX 9070, è stata ufficialmente confermata con dimensioni di 357 mm², significativamente più compatte rispetto alle stime iniziali di 390 mm² circolate dopo la presentazione al CES 2025. Il dato più sorprendente è la densità di transistor che AMD è riuscita a raggiungere, posizionandosi in vantaggio rispetto alla concorrenza diretta di NVIDIA.

Densità record: la nuova frontiera del silicio

Il chip Navi 48 non è solo più piccolo del GB203 utilizzato da NVIDIA nelle RTX 5080 e RTX 5070 Ti, ma vanta anche una densità di transistor notevolmente superiore. Con 53,9 miliardi di transistor compressi in 357 mm², Navi 48 raggiunge una densità di 150 milioni di transistor per mm², superando del 25% i 120 milioni per mm² del die GB203 di NVIDIA che contiene 45,6 miliardi di transistor. Questa eccezionale densità rappresenta un significativo passo avanti tecnologico per AMD, che supera persino il flagship di NVIDIA, il GB202 utilizzato nella RTX 5090, fermo a 123 milioni di transistor per mm².

È importante sottolineare che questa comparazione si limita alla densità dei transistor e non rappresenta necessariamente un vantaggio in termini di potenza o efficienza energetica, ambiti in cui la RTX 5090 probabilmente mantiene ancora la leadership. Dobbiamo anche considerare che i conteggi dei transistor sono generalmente approssimativi e possono essere calcolati con metodologie differenti tra i produttori.

Il ritorno al design monolitico

Una delle caratteristiche più interessanti di RDNA 4 è l'abbandono dell'approccio chiplet di RDNA 3 in favore di un ritorno al design monolitico. Questa decisione strategica non sembra aver compromesso né la densità né l'efficienza del nuovo chip. Mentre il Navi 31 di RDNA 3 separava il GCD (Graphics Compute Die) dalla cache, Navi 48 integra la sua cache L3 da 64MB direttamente sul die principale.

AMD non ha sacrificato densità per semplicità.

Il confronto diretto tra la densità di transistor di Navi 48 e quella del suo predecessore risulta complesso proprio per questa differenza strutturale. Tuttavia, è notevole che Navi 48 sia riuscito a mantenere la stessa densità di 150 milioni di transistor per mm² del GCD di Navi 31, pur integrando anche la cache sullo stesso die.

L'attacco al mercato di fascia medio-alta

Con l'annuncio di Navi 48, AMD sembra determinata a sfidare NVIDIA nel segmento medio-alto del mercato delle GPU con un entusiasmo che non si vedeva da tempo. L'investimento significativo nel miglioramento delle prestazioni di ray tracing e nella tecnologia FSR 4 dimostra la volontà di AMD di colmare il divario con la concorrenza in aree tradizionalmente dominate da NVIDIA.

Se la RX 9070 XT riuscirà a rispettare il prezzo di lancio annunciato di 599 dollari e la sua uscita a marzo (un'impresa non da poco considerando l'attuale situazione delle scorte GPU), AMD potrebbe rappresentare un'alternativa estremamente competitiva per i consumatori. La combinazione di un'elevata densità di transistor, migliorate capacità di ray tracing e un prezzo aggressivo potrebbero finalmente dare ad AMD la spinta necessaria per guadagnare quote significative in questo segmento di mercato.

Oltre i numeri: la prova definitiva

Nonostante i dati impressionanti sulla densità dei transistor, la vera prova del valore di RDNA 4 arriverà con i benchmark di prestazioni reali. La densità dei transistor è solo uno dei molti fattori che determinano le prestazioni complessive di una GPU. Il verdetto finale dovrà attendere le recensioni complete che arriveranno nelle prossime settimane.

Ciò che è certo è che AMD sta adottando un approccio aggressivo con questa nuova generazione, e l'efficienza del design di Navi 48 rappresenta un segnale promettente per i futuri sviluppi dell'architettura RDNA. Mentre il settore attende con impazienza i test indipendenti, AMD ha sicuramente attirato l'attenzione dimostrando che la densità dei transistor rimane un'area in cui può superare il suo storico rivale.