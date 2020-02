AMD risolve le schermate nere con il Radeon Adrenalin Software 20.2.2

AMD ha appena rilasciato i driver Radeon Software Adrenalin 20.2.2 per le schede video Radeon. In particolare l’aggiornamento dovrebbe andare a risolvere la famosa “schermata nera” che nell’ultimo periodo affliggeva gli utenti Radeon in particolare della nuova serie RX 5000. Già con il precedente update, la società del team rosso aveva cercato di arginare il problema, fornendo una soluzione per alcuni dei titoli più diffusi, anche se in numerose circostanze il problema persisteva.

Con la versione 20.2.2 il problema del “black screen” dovrebbe essere risolto quasi per ogni scenario, ecco alcuni dei fix applicati da AMD tramite la nuova release:

Cambiare finestra con alcune funzionalità Radeon attive o software di terze parti con accelerazione grafica in esecuzione in backgroud causa un blocco del sistema o una schermata nera

L’attivazione dell’HDR nelle impostazioni di Battlefield V può causare una schermata nera

Alcuni contenuti video su Chrome appaiono come uno schermo nero con schede grafiche RX 5000 quando l’accelerazione hardware è attiva

The Witcher 3: Wild Hunt possono provocare un blocco dell’applicazione o una schermata nera (fissa o intermittente) durante il gameplay o in alcune parti del gioco

In generale quindi le principali cause del “black screen” sono state risolte, tranne quando provocato da Enhanced Sync se attivato in alcuni giochi, che dovrebbe essere risolto con il prossimo update. In ogni caso, come indicato nel changelog “sebbene Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 risolva molti problemi relativi allo schermo nero, AMD è consapevole del fatto che alcuni utenti potrebbero comunque riscontrare problemi di blocco del sistema o una schermata nera durante lunghi periodi di gioco. AMD continuerà a monitorare e indagare da vicino le segnalazioni di questi problemi”.

Ragione per cui vi consigliamo di controllare il changelog completo disponibile a questo indirizzo, e mettere in pratica tutti i suggerimenti proposti da AMD per risolvere temporaneamente i problemi relativi alle schermate nere fino al prossimo aggiornamento, nel caso doveste continuare a riscontrare problemi con la vostra scheda grafica.