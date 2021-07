AMD Ryzen 9 5900HX in un mini PC? Ci pensa Minisforum

Il produttore Minisforum, con sede a Hong Kong, e Morefine Focus stanno realizzando dei mini PC equipaggiati con le ultime APU Zen 3 di AMD. Entrambe le società hanno confermato che a bordo troveremo la potente APU AMD Ryzen 9 5900HX, dotata di otto core Zen 3, sedici thread e GPU Vega integrata, costituendo un acquisto molto interessante per coloro che necessitano di alta potenza computazionale ma non di una scheda grafica particolarmente evoluta.

Credit: Minisforum

Minisforum per ora ha pubblicato solo un’immagine teaser su Twitter con il design del PCB sul quale possiamo notare la presenza del processore AMD Ryzen 5900HX, nonché di molteplici porte USB e altre tipologie di connessione. Tuttavia, a parte questo, non sono state diffuse informazioni più precise a riguardo.

Per quanto riguarda Morefine Focus, l’azienda cinese ha lanciato una campagna Indiegogo per il suo prossimo mini PC S500+. Non è chiaro in quale fase di sviluppo si trovi il prodotto, ma la società ha condiviso diversi rendering. Anche in questo caso troviamo una APU AMD Ryzen 5900HX abbinata a RAM LPDDR4 a doppio canale fino a 64GB di capacità e con una frequenza di 3.200MHz. Le opzioni di archiviazione includono un singolo alloggiamento per unità da 2,5″ (che può essere popolato da un SSD o da un HDD) e una coppia di slot M.2 2280 NVMe per SSD. Sono disponibili e implementati anche Bluetooth (5.0) e WiFi (6) tramite una singola scheda di espansione M.2.

Credit: Morefine Focus

Credit: Morefine Focus

Per ciò che concerne la connettività, sono presenti 2 USB 3.2 Type-A, 4 USB 2.0, 1 USB 3.2 Type-C che supporta il protocollo DisplayPort fino a 4K 60Hz, 1 RJ45 2.5 Gb/s LAN (Realtek), 1 RJ45 1 Gb/s Lan, 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 e un jack audio da 3,5mm. Il tutto è contenuto all’interno di un piccolo case in lega di alluminio-magnesio che misura 40x150x145 mm con una singola “ventola di raffreddamento in rame” per il raffreddamento. La campagna Indiegogo per supportare il Morefine S500 non è ancora partita, ma potete già iscrivervi per ricevere aggiornamenti via e-mail.