AMD Ryzen AI 7 PRO 160 senza segreti, ci sono 8 core in configurazione 3+5

Una recente fuga di notizie ha svelato le caratteristiche tecniche dell'APU AMD Ryzen AI 7 PRO 160, che debutterà il prossimo autunno in alcuni dei migliori notebook che arriveranno sul mercato. Il chip fa parte della gamma Ryzen AI PRO 300 prevista per ottobre ed è stato scovato su Geekbench, fonte inesauribile di queste indiscrezioni.

Il processore ha 8 core / 16 thread, ma è caratterizzato da una configurazione 3+5, che prevede tre core Zen 5 affiancati a cinque core Zen 5C. Questa combinazione offre un equilibrio tra potenza ed efficienza energetica, ideale per dispositivi che devono contenere i consumi. A livello grafico troviamo una GPU Radeon 870M basata su architettura RDNA 3.5, con 8 Compute Unit.

La configurazione scelta da AMD per il nuovo Ryzen AI 7 PRO 160 apre a scenari interessanti sul design di sistemi ibridi, che la concorrente Intel sta già sperimentando da qualche generazione con la combinazione di E-Core ad alta efficienza e P-Core ad alte prestazioni. Secondo diverse indiscrezioni, la prossima generazione AMD Kraken Point dovrebbe avere un design simile a questo.

A livello di performance, il Ryzen AI 7 PRO 160 ha totalizzato 2514 punti in single core e 11.772 in multi core in Geekbench 6, risultando il 7% più veloce del Ryzen 9 8945HS. Trattandosi di un benchmark sintetico, questo risultato da solo una vaga idea delle prestazioni reali del nuovo chip, che comunque dovrebbero essere in linea con il modello di passata generazione.

È ancora presto per potersi esprimere sulla linea PRO, ma c'è grande attesa per le nuove APU AMD Ryzen AI, che dovrebbero debuttare alla fine di luglio. Oltre alla storica rivale Intel, che rinnoverà i propri laptop con i processori Lunar Lake in arrivo quest'autunno, AMD ora dovrà scontrarsi anche con Qualcomm, che ha lanciato poche settimane fa i suoi nuovi PC Copilot+ con processore Snapdragon X Elite e X Plus, basato su architettura ARM.