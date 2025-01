AMD svela il lungo percorso che ha portato alla creazione dello Strix Halo

AMD ha rivelato nuovi dettagli sul suo avanzato APU Strix Halo (meglio noto come Ryzen AI Max) per laptop, evidenziando un processo di sviluppo complesso e l'introduzione di tecnologie innovative. Il Senior Fellow di AMD Mahesh Subramony ha condiviso queste informazioni in un'intervista al sito web Chips and Cheese.

Lo Strix Halo rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia degli APU, combinando potenti core CPU con una GPU integrata di grandi dimensioni. Questo chip è il risultato di quattro iterazioni di sviluppo, indicando l'impegno di AMD nel perfezionare il prodotto prima del lancio.

"È come avere un Threadripper nel palmo della mano", ha dichiarato Subramony.

Contrariamente alle aspettative iniziali, lo Strix Halo non utilizza i classici die CPU Zen 5 a otto core. AMD ha invece creato die CPU personalizzati specificamente per questo APU, ottimizzati per l'uso mobile:

Nuova interconnessione tra i die , più efficiente dal punto di vista energetico

, più efficiente dal punto di vista energetico Supporto per una gamma più ampia di stati di potenza

Latenza ridotta e larghezza di banda elevata (32 byte per ciclo in entrambe le direzioni)

(32 byte per ciclo in entrambe le direzioni) Transizione quasi istantanea tra gli stati di potenza

Nonostante l'ottimizzazione per il mobile, lo Strix Halo mantiene molte caratteristiche dei processori desktop Zen 5, inclusa l'implementazione completa dell'FPU a 512 bit. L'unica eccezione riguarda le frequenze di clock, che sono state ottimizzate per l'efficienza energetica piuttosto che per le prestazioni di picco.

La GPU integrata dello Strix Halo dispone di 32 MB di Infinity Cache, attualmente accessibili solo dalla GPU stessa. Subramony ha indicato che questa limitazione potrebbe essere rimossa in futuro, se necessario per specifiche applicazioni.

L'impegno di AMD nello sviluppo dello Strix Halo suggerisce potenziali prestazioni elevate, ma solleva anche interrogativi sulla durata della batteria. La sfida di integrare 16 core Zen 5 e una GPU di grandi dimensioni in un package efficiente dal punto di vista energetico rimane un aspetto cruciale da valutare.

Questi nuovi dettagli aumentano l'interesse intorno allo Strix Halo, posizionandolo come uno dei chip più innovativi degli ultimi anni. La comunità tecnologica attende con impazienza i test pratici per valutare le reali capacità di questo APU all'avanguardia di AMD.