AMD confronta il Ryzen AI MAX con la serie M4 di Apple ma ignora M4 Max

AMD ha presentato i nuovi chip Ryzen AI Max al CES 2025 di Las Vegas e per mostrarne in maniera chiara il potenziale li ha confrontati con i processori della linea M4 di Apple. Quello che però ha destato curiosità è che l'azienda ha omesso completamente il top di gamma, M4 Max, dalla comparativa.

L'azienda ha mostrato dei benchmark che evidenziano prestazioni superiori dei Ryzen AI Max rispetto agli M4 Pro in rendering 3D e applicazioni come Blender.

AMD ha omesso confronti con l'Apple M4 Max nei benchmark

I nuovi processori AMD per laptop puntano tutto sull'intelligenza artificiale grazie ai 16 core e all'architettura Zen 5 e, secondo i test condotti da AMD, supererebbero nettamente i chip Apple M4 Pro in software come Blender Classroom e Corona, potendo contare su una memoria unificata fino a 96 GB.

L'assenza di confronti con l'Apple M4 Max, dotato di GPU a 40 core e 128 GB di RAM, ha sollevato però dei dubbi sulle reali prestazioni dei Ryzen AI Max rispetto al top di gamma di Cupertino. AMD potrebbe aver evitato questo paragone per non sfigurare con il chip più potente di Apple.

I nuovi processori Ryzen AI Max saranno disponibili entro il primo trimestre 2025, tra gennaio e marzo, anche se AMD non ha ancora comunicato una data precisa di lancio. L'azienda punta a consolidare la sua posizione nel segmento dei chip per laptop ad alte prestazioni, sfidando direttamente Apple che con la nuova linea M4 ha alzato l'asticella per quanto concerne il binomio potenza ed efficienza.

Resta da vedere se emergeranno ulteriori dettagli sulle prestazioni dei Ryzen AI Max rispetto all'intera gamma Apple M4, compresi confronti diretti con il modello Max, o se si dovrà attendere i primi test svolti dagli addetti ai lavori. Solo allora sarà possibile valutare appieno il potenziale effettivo dei nuovi processori AMD.