Va bene va bene ma intanto rilasciate una dannata versione ufficiale di FSR4 per RDNA 3 e 2 che a livello amatoriale è già stato fatto e mi sarei aspettato un supporto ufficiale e più ottimizzato
Intanto iniziate con una release ufficiale di FSR4 per RDNA 3 e 2 che la rete ha dimostrato poter funzionare con meno benefici prestazionali rispetto a RDNA4, ma con qualità dell'immagine infinitamente superiore a FSR3 e XeSS
Era già stato detto mesi fa.
Ma in sostanza quando si vedrà qualcosa di concreto?
github_com /GPUOpen-LibrariesAndSDKs/FidelityFX-SDK/releases

è gia online
quello non p il codice sorgente, no non è online
github_com /GPUOpen-LibrariesAndSDKs/FidelityFX-SDK/tree/main/Kits/OpenSource

hai ragione, cè qualcosa ma non tutto
Visti i pasticci che stanno combinando, sarebbe meglio che consegnassero i sorgenti alla community in fretta.
