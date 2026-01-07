AMD potrebbe presto aprire il codice sorgente di FSR 4, la sua tecnologia di upscaling di ultima generazione che compete direttamente con il DLSS di NVIDIA. L'indiscrezione arriva direttamente da Andrej Zdravković, presidente delle tecnologie GPU e responsabile software dell'azienda di Sunnyvale, durante una sessione di domande e risposte al CES. La mossa rappresenterebbe un punto di svolta per l'intera industria del gaming PC, considerando che il modello open-source ha già contraddistinto le precedenti versioni di FidelityFX Super Resolution, distinguendo AMD dall'approccio proprietario della concorrenza.

La dichiarazione assume particolare rilevanza alla luce di un incidente avvenuto lo scorso agosto, quando il codice di FSR 4 Redstone era stato accidentalmente reso pubblico prima del tempo. Zdravković ha affrontato direttamente la questione, spiegando che nonostante la pubblicazione involontaria, AMD intende comunque rilasciare il sorgente della libreria FSR4, mantenendo però chiusa la tecnologia core. L'obiettivo dichiarato è evitare che gli ingegneri di NVIDIA possano beneficiare direttamente degli algoritmi più avanzati sviluppati internamente.

Quando è stato chiesto esplicitamente se il rilascio open-source fosse in programma, il responsabile software di AMD ha confermato che l'open sourcing è nel cuore e nella mente dell'azienda. Zdravković ha poi specificato che AMD intende "lavorare nel modo più aperto possibile", aggiungendo che si tratta di "un piano a lungo termine" quando sollecitato a fornire dettagli più precisi sulla tempistica del rilascio pubblico di FSR 4.

AMD intende rilasciare il sorgente della libreria FSR4 mantenendo chiusa la tecnologia core per non favorire NVIDIA

La strategia si inserisce in un contesto più ampio che vede AMD impegnata su più fronti. Proprio in questi giorni, David McAfee, un altro dirigente dell'azienda, ha lasciato intendere che AMD potrebbe persino riprendere la produzione di CPU basate sull'architettura Zen 3, suggerendo che la società sta valutando attentamente le proprie mosse sia sul fronte hardware che software. La combinazione di queste dichiarazioni dipinge il quadro di un'azienda che sta cercando di mantenere un equilibrio delicato tra apertura e protezione della proprietà intellettuale.

L'approccio open-source nelle tecnologie di upscaling rappresenta una differenza di filosofia fondamentale tra AMD e NVIDIA. Mentre DLSS rimane una tecnologia completamente proprietaria che funziona esclusivamente su schede grafiche GeForce con Tensor core dedicati, FSR nelle sue precedenti iterazioni è stato implementabile su una gamma vastissima di hardware, includendo anche GPU della concorrenza e console. L'eventuale apertura di FSR 4 potrebbe accelerare l'adozione da parte degli sviluppatori e consolidare ulteriormente la presenza di AMD nel mercato delle tecnologie di rendering avanzato.

Resta da vedere quale porzione specifica del codice verrà effettivamente resa pubblica e quali componenti rimarranno proprietari. La distinzione tra libreria e tecnologia core suggerisce che AMD voglia mantenere un vantaggio competitivo sugli algoritmi di machine learning e le ottimizzazioni più sofisticate, permettendo comunque agli sviluppatori di integrare facilmente FSR 4 nei loro progetti.