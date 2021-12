AMD Zen 4 sfrutterà fino a 12 canali DDR5

AMD ha pubblicato una serie di patch per il driver EDAC (Error Detection and Correction) per i processori EPYC di nuova generazione basati sulla microarchitettura Zen 4. Le nuove patch indicano che le prossime CPU supporteranno larghezza di banda di memoria e capacità per socket senza precedenti.

Le patch (come riportato dai colleghi di Phoronix) forniscono supporto per Registered DIMM DDR5 (RDIMM) e DIMM load-reduced DDR5 (LRDIMM) per i processori EPYC di quarta generazione con nome in codice Genoa (modelli 10h-1Fh e A0h-AFh della famiglia 19h). Le patch confermano anche che la serie EPYC 7004 supporterà fino a 12 controller di memoria per socket, raddoppiando gli otto attuali. Sfortunatamente, non sappiamo quanti DIMM per canale (DPC) supporteranno i chip.

Dodici canali di memoria DDR5 a 64bit aumenterebbero teoricamente la larghezza di banda disponibile per i processori Genoa a ben 460,8 GB/s per socket, un incremento significativo rispetto ai 204,8GB/s disponibili per le CPU EPYC di ultima generazione con DDR4-3200. La larghezza di banda della memoria da sola non sarà l’unico miglioramento introdotto dalle CPU EPYC ‘Genoa’ di prossima generazione: dodici canali di memoria consentiranno inoltre capacità più elevate per i nuovi processori. Samsung ha già mostrato RDIMM DDR5 da 512GB e ha confermato che è possibile realizzare RDIMM DDR5 da 768GB. Anche utilizzando 12 moduli da 512GB, i processori per server di nuova generazione di AMD potrebbero supportare fino a 6TB di memoria (rispetto ai 4TB di oggi).

Photo Credit: G.Skill

Tuttavia, se Genoa supporterà due RDIMM per canale, tale capacità si estenderà fino a 12TB. AMD potrebbe aumentare ulteriormente la capacità per canale di memoria e per socket con gli LRDIMM, anche se a scapito delle prestazioni. I processori “Genoa” della serie EPYC 7004 di AMD apporteranno miglioramenti tangibili della memoria rispetto ai processori per server esistenti, il che migliorerà naturalmente le loro prestazioni nel mondo reale.