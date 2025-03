Anche un Ryzen 9 9950X3D vittima di una scheda madre ASRock

Dopo le numerose segnalazioni di processori Ryzen 7 9800X3D danneggiati su schede madri ASRock, il problema sembra ora estendersi anche al modello di punta Ryzen 9 9950X3D. L'utente Reddit u/iksdeasdf ha recentemente condiviso la sua esperienza traumatica: il suo Ryzen 9 9950X3D è diventato inutilizzabile dopo soli nove giorni di utilizzo su una scheda madre ASRock Pro RX X870.

A preoccupare ancor di più è che, a differenza di quanto accaduto con i Ryzen 7 9800X3D, qui non ci sono danni visibili. Né il processore né il socket della scheda madre presentavano bruciature, o altri indizi che potessero spiegare il malfunzionamento.

Secondo quanto riportato dall'utente, il sistema era configurato con l'ultimo BIOS disponibile (versione 3.20) e utilizzava un kit di RAM Kingston FURY da 64 GB operante a 6000 MT. Il PC ha smesso di funzionare improvvisamente, bloccandosi per poi non avviarsi più. L'utente ha specificato di non aver applicato alcun overclock manuale alla CPU e ha confermato che le temperature di esercizio erano nella norma.

Per verificare che il problema fosse effettivamente legato al processore e non alla scheda madre, la CPU è stata testata su un'altra motherboard di un produttore diverso, ma con lo stesso risultato negativo, confermando così che il danneggiamento riguardava proprio il processore AMD.

A peggiorare ulteriormente le cose, sembra che non si tratti di un caso isolato. Un altro utente aveva precedentemente segnalato un problema analogo con il 9950X3D, ma montato su una scheda madre ASUS X870E Crosshair. Anche in questo caso, il processore aveva smesso di funzionare senza alcun segno visibile di danneggiamento, mentre la motherboard continuava a funzionare correttamente con un processore 9600X.

ASRock aveva recentemente rilasciato un report sui precedenti casi riguardanti il modello 9800X3D, sostenendo che le proprie schede madri non avevano causato danni ai processori. In uno dei casi esaminati, l'azienda ha attribuito il problema alla presenza di detriti. Tuttavia, non si può negare che in alcuni dei processori danneggiati fossero visibili segni evidenti di bruciatura, contrariamente a quanto osservato nei nuovi casi relativi al 9950X3D.

Nonostante ASRock affermi di aver mitigato il problema attraverso un aggiornamento del BIOS, le segnalazioni continuano ad emergere. Il fatto che sia coinvolto anche il nuovo Ryzen 9 9950X3D potrebbe segnalare un problema intrinseco nei processori 9000X3D, su cui AMD dovrebbe indagare a fondo.