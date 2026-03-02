Avatar di Zeringo 114
0
Anche se son prezzi allettevoli rimane sempre il problema del costo della ram.
Inizio a pensare che le memorie non le vedremo più a prezzi "popolari".
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tony_x 248
0
Inizio a pensare che le memorie non le vedremo più a prezzi "popolari".
Dal ultimo shortage di schede video i produttori hanno imparato una cosa...
Perché tornare ai prezzi pre crisi quando puoi continuare a vendere a prezzo gonfiato?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 114
0
Perché tornare ai prezzi pre crisi quando puoi continuare a vendere a prezzo gonfiato?
Giusto, ringraziamo anche chi compra tutto e a qualsiasi prezzo.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.