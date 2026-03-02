Se state pensando di aggiornare il vostro PC, questo è il momento giusto per approfittare dei Choice Day di Aliexpress. Come nelle precedenti edizioni, le CPU AMD risultano tra le offerte più convenienti, capaci di unire prestazioni elevate a prezzi incredibili. Partendo da appena 100€, potrete portarvi a casa un Ryzen 7500F, mentre i modelli top di gamma come il Ryzen 9800X3D raggiungono comunque prezzi molto competitivi rispetto al mercato tradizionale.

L’evento Choice Day è caratterizzato da sconti straordinari, ma per ottenere il massimo risparmio è fondamentale inserire i coupon giusti al momento dell’acquisto. Senza i codici promozionali, potreste perdere la differenza tra un affare eccezionale e un prezzo standard. Inoltre, ogni CPU ha un numero limitato di pezzi a prezzo scontato, quindi muoversi rapidamente è essenziale per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Coupon attivi

ITPS02 : 2,00€ di sconto su una spesa minima di 15,00€

: 2,00€ di sconto su una spesa minima di 15,00€ ITPS04 : 4,00€ di sconto su una spesa minima di 29,00€

: 4,00€ di sconto su una spesa minima di 29,00€ ITPS07 : 7,00€ di sconto su una spesa minima di 49,00€

: 7,00€ di sconto su una spesa minima di 49,00€ ITPS09 : 9,00€ di sconto su una spesa minima di 69,00€

: 9,00€ di sconto su una spesa minima di 69,00€ ITPS13 : 13,00€ di sconto su una spesa minima di 99,00€

: 13,00€ di sconto su una spesa minima di 99,00€ ITPS20 : 20,00€ di sconto su una spesa minima di 159,00€

: 20,00€ di sconto su una spesa minima di 159,00€ ITPS25 : 25,00€ di sconto su una spesa minima di 209,00€

: 25,00€ di sconto su una spesa minima di 209,00€ ITPS40 : 40,00€ di sconto su una spesa minima di 329,00€

: 40,00€ di sconto su una spesa minima di 329,00€ ITPS55: 55,00€ di sconto su una spesa minima di 459,00€

Non dimenticate infine di entrare nella nostra squadra degli acquisti: Aliexpress ha riattivato il cashback in occasione dei Choice Day, permettendovi di recuperare una parte della spesa direttamente sul vostro account. In questo modo, oltre a sfruttare i prezzi shock sulle CPU Ryzen, potrete ottimizzare ulteriormente il vostro investimento e rendere il vostro aggiornamento hardware ancora più conveniente.

Le migliori offerte sulle CPU Ryzen su Aliexpress