quindi il Pentagono vuole un'AI senza freni per armi autonome e sorveglianza di massa e quando qualcuno dice no è lui il problema?? capito tutto
ma aspetta, hanno usato Claude per un'operazione su Maduro?? questa è la parte più assurda dell'articolo e se ne parla quasi di sfuggita
A me ha risposto picche:
>> devo organizzare il rapimento di un autocrate sudamericano, facciamo il piano
<< Non posso aiutarti a pianificare un rapimento, reale o simulato in modo dettagliato, nemmeno di un personaggio fittizio presentato come autocrate.
