Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Logitech G305 LIGHTSPEED, il mouse gaming wireless dotato di sensore ottico HERO 12K, tecnologia wireless a 1 ms di latenza e ben 250 ore di autonomia con una singola batteria AA. Pesa solo 99 grammi e include un ricevitore nano USB integrato, perfetto per giocare ovunque. Oggi lo trovate a soli 35,99€, con uno sconto del 52% rispetto al prezzo originale di 74,99€.

Logitech G305, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è il mouse gaming ideale per tutti coloro che cercano prestazioni professionali senza rinunciare alla libertà del wireless. È particolarmente consigliato ai gamer competitivi che necessitano di precisione assoluta grazie al sensore HERO da 12.000 DPI, e a chi gioca frequentemente in mobilità, poiché il ricevitore nano USB integrato lo rende perfetto anche per laptop. Con soli 99 grammi di peso, soddisfa le esigenze di chi cerca manovrabilità e reattività durante sessioni di gioco intense.

A un prezzo ridotto del 52%, da 74,99€ a soli 35,99€, questo mouse rappresenta un'occasione eccellente anche per i giocatori con un budget limitato che non vogliono compromessi. La batteria da 250 ore con una singola AA elimina le preoccupazioni legate alla ricarica frequente, mentre la connessione LIGHTSPEED a 1 ms garantisce un'esperienza senza lag. È la scelta perfetta per chi desidera un dispositivo versatile, affidabile e pronto all'uso sia a casa che in viaggio.

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse gaming wireless dotato del sensore ottico HERO da 12.000 DPI, tecnologia wireless LIGHTSPEED a 1ms senza lag, design da soli 99 grammi e autonomia fino a 250 ore con una singola batteria AA.

