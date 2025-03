Almeno 6 motivi per comprare questa stampante 3D, e il 7° ti sorprenderà

Se siete appassionati di stampa 3D, oggi è il giorno perfetto per aggiornare il vostro setup! La Anycubic Kobra 3 Max è in offerta con uno sconto straordinario: oltre al 29% di ribasso, potete usufruire di un coupon extra di 30€ con il codice "DIYNEW30", portando il prezzo finale a soli 469€ invece di 699€. Ma perché dovreste scegliere proprio questa stampante 3D? Scopriamo insieme 6 motivi che la rendono un acquisto imperdibile.

Anycubic Kobra 3 Max, chi dovrebbe acquistarla?

Il primo vantaggio è il volume di stampa generoso: con un’area di 420420500mm, potete realizzare stampe di grandi dimensioni senza dover suddividere i progetti in più parti. In secondo luogo, la velocità di stampa di 600mm/s permette di ridurre drasticamente i tempi di produzione senza compromettere la qualità. Terzo, il motore Dual-Y assicura un movimento più stabile e preciso, eliminando il rischio di disallineamento degli strati e garantendo risultati impeccabili.

Oltre a queste caratteristiche, la Anycubic Kobra 3 Max è dotata di livellamento automatico preciso, che rende la calibrazione del piano di stampa semplice e veloce, evitando problemi di adesione. In più, il sistema anti-scivolamento previene errori e instabilità durante la stampa. Altro aspetto da non sottovalutare è l’hotend a sgancio rapido, che facilita la manutenzione e la sostituzione dei componenti, rendendo l’esperienza d’uso ancora più intuitiva.

Inoltre, non serve essere esperti per ottenere stampe di alta qualità! Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle funzioni automatizzate, anche un principiante può iniziare a stampare in pochi minuti. Se avete sempre desiderato una stampante 3D potente, affidabile e conveniente, questa è l’occasione perfetta per fare il grande passo.

