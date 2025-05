Questa stampante 3D ha già uno sconto e al carrello ti aspetta un EXTRA

Se siete appassionati di stampa 3D o desiderate iniziare con il piede giusto, l’offerta attualmente disponibile su Amazon per la stampante 3D ANYCUBIC Kobra S1 Combo è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Proposta a soli 599€, con un extra sconto del 5% direttamente al checkout, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca performance elevate e versatilità a un prezzo competitivo. Una soluzione perfetta per tutti voi creativi che desiderate trasformare le vostre idee in realtà tangibili, sfruttando le più moderne tecnologie di stampa 3D.

ANYCUBIC Kobra S1 Combo, chi dovrebbe acquistarla?

La Kobra S1 Combo è pensata per darvi il massimo in termini di espressività e personalizzazione, grazie alla possibilità di stampare fino a 8 colori utilizzando il modulo Anycubic Color Engine Hub (con un ACE Pro incluso nella confezione). Che lavoriate con PLA, PETG, TPU, ASA o ABS, potrete scegliere tra una vasta gamma di filamenti per risultati di stampa sempre eccellenti. Inoltre, la funzione di asciugatura continua del filamento vi consente di mantenere alta la qualità anche nelle stampe più complesse, con preset automatici che semplificano ogni operazione.

Dal punto di vista strutturale, questa stampante è equipaggiata con una robusta architettura CoreXY, che unita al sistema Kobra OS e al doppio motore, riduce le vibrazioni durante la stampa per una maggiore precisione. Con un volume di stampa di 250 x 250 x 250 mm e una velocità massima di 600 mm/s, potrete dare forma ai vostri progetti in tempi ridotti senza rinunciare alla qualità. È un modello ideale sia per chi è alle prime armi, sia per chi desidera uno strumento affidabile da usare a casa o in ufficio.

Infine, non possiamo non citare le funzionalità intelligenti AI che rendono la Kobra S1 Combo un vero alleato nella stampa quotidiana. Il sistema è in grado di riprendere le stampe interrotte, monitorare la tensione della cinghia e rilevare eventuali problemi di stampa, come la formazione di "spaghetti". Il touchscreen da 4,3’’, orientabile e intuitivo, facilita ulteriormente la gestione della periferica. Non dimenticate di aggiornare il firmware dopo l’acquisto per accedere a tutte le ultime funzioni.