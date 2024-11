Anycubic ti aspetta con un Black Friday a tutto tondo: offerte imperdibili per le stampanti 3D

Con il Black Friday in pieno svolgimento, Anycubic è pronta a offrire sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti. Se siete appassionati di stampanti 3D, questo è il momento perfetto per aggiornare l'attrezzatura o fare un regalo speciale. Con codici sconto dedicati, che elencheremo di seguito, potrete risparmiare su stampanti 3D, resine, filamenti e accessori.

N.B: applicate il coupon corretto per ottenere il massimo sconto sulla stampante 3D di vostro interesse

Anycubic Black Friday, perché approfittarne?

Anycubic ha pensato a tutti i suoi clienti, offrendo una serie di codici sconto per acquisti su tutto il sito. Tra le offerte più vantaggiose troviamo: 15€ di sconto su una spesa di 150€, 25€ su acquisti superiori a 300€ e ben 30€ su ordini oltre i 400€. Non mancano inoltre sconti più piccoli come 3€ su 30€ di spesa e 5€ su acquisti da 50€. Questi codici sono validi per tutti i prodotti disponibili, dandovi l’opportunità di risparmiare su stampanti 3D e materiali di alta qualità.

BFCM30 : 30€ su 400€ di spesa

: 30€ su 400€ di spesa BFCM25 : 25€ s 300€ di spesa

: 25€ s 300€ di spesa BFCM20 : 20€ su 200€ di spesa

: 20€ su 200€ di spesa B FCM15 : 15€ su 150€ di spesa

: 15€ su 150€ di spesa BFCM10 : 10€ su 70€ di spesa

: 10€ su 70€ di spesa BFCM5 : 5€ su 50€ di spesa

: 5€ su 50€ di spesa BFCM3: 3€ su 30€ di spesa

Se desiderate una stampante 3D di qualità, Anycubic ha in serbo delle proposte imperdibili. La Photon Mono M7 Max, con un prezzo di 719€ grazie al codice BFCM30, è una delle novità più attese, con un risparmio di oltre 100€ rispetto al prezzo pieno. Ma non è tutto: la Photon Mono 4 Ultra è disponibile a soli 239€ con il codice BFCM20, mentre la Photon Mono 4 può essere vostra a soli 184€, utilizzando il codice BFCM15. Inoltre, la Photon Mono M7, ideale per chi cerca prestazioni superiori, è scontata a 374€ con il codice BFCM25. Queste offerte sono valide fino al 31 dicembre!

Non solo stampanti, ma anche materiali e accessori sono in super offerta. Anycubic propone un sconto del 10% sulla Mystery Box di resine e filamenti con il codice BFCMBOX, ideale per chi cerca materiali di qualità a un prezzo vantaggioso. Inoltre, con il codice BFPLARESIN, potete ottenere il 10% di sconto su acquisti di resine e filamenti in confezioni da 1, 3 o 5 kg. E se avete bisogno di accessori per la vostra stampante, potete risparmiare il 10% su tutti gli accessori con il codice BFCMPART. Anche queste offerte sono valide fino al 31 dicembre, quindi avete tutto il tempo di fare scorta.

Vedi offerte su Anycubic