Non affrontare un viaggio senza questo ACCESSORIO INDISPENSABILE, ora in SCONTO!

Se siete alla ricerca di uno scanner OBD2 wireless professionale che offra funzionalità avanzate e facilità d'uso, dovreste assolutamente dare un'occhiata all'attuale offerta su Amazon. Xtool AD20 Pro è disponibile a soli 35,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale di 59,98€. Si tratta di un'occasione imperdibile per dotarsi di uno strumento di diagnostica completo, versatile e aggiornato.

Xtool AD20 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Xtool AD20 Pro è la soluzione perfetta per tutti coloro che vogliono eseguire una diagnosi auto professionale direttamente dal proprio smartphone. Compatibile sia con iOS che con Android, si collega al veicolo tramite Bluetooth 5.0, garantendo una connessione stabile e veloce. Una volta scaricata l'app gratuita "Advancer AD20" dallo store, potrete effettuare una scansione completa dei sistemi del veicolo, leggendo e cancellando i codici di errore, monitorando dati in tempo reale e perfino resettando la spia dell'olio.

Questo lettore OBD2 è compatibile con la maggior parte delle auto americane prodotte dopo il 1996 e con i veicoli europei e asiatici realizzati dopo il 2000. Supporta inoltre la lingua italiana, oltre a inglese, francese, tedesco e spagnolo, rendendolo fruibile da utenti di ogni livello. Grazie alla diagnostica completa del sistema, potrete controllare parametri relativi a motore, trasmissione, ABS, airbag, climatizzazione e altro ancora.

XTool AD20 Pro rappresenta una scelta strategica per officine, appassionati del fai-da-te e automobilisti attenti alla salute del proprio veicolo. I dati diagnostici vengono visualizzati in tempo reale sul vostro smartphone, consentendovi di spegnere la spia del motore, verificare l'idoneità al test MOT (test delle emissioni), eseguire il test EVAP e molto altro ancora.

Grazie agli aggiornamenti gratuiti a vita, non dovrete preoccuparvi di costi futuri per mantenere lo strumento aggiornato. In caso di dubbi o problemi di connessione, il supporto tecnico è disponibile per fornire assistenza immediata.

Attualmente in promozione a 35,99€, Xtool AD20 Pro è un investimento intelligente per tutti coloro che vogliono mantenere la propria auto in perfette condizioni senza dover ricorrere ogni volta all'officina. Una combinazione vincente di tecnologia, semplicità d'uso e convenienza. E per maggiori informazioni inerenti al mondo automotive, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione MotorLabs.