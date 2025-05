Due banchi di RAM perfetti per PC performanti, ora con il 20% di sconto extra

Se state cercando un aggiornamento di qualità per il vostro PC da gaming o da lavoro, l’offerta attuale sulle RAM ORICO Raceline Champion DDR5 potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di un kit composto da due banchi da 16 GB ciascuno, per un totale di 32 GB di memoria ad alte prestazioni. Attualmente disponibile su Amazon con un ulteriore sconto del 20% applicabile tramite coupon, questa è un’occasione ideale per migliorare le prestazioni del vostro sistema a un prezzo competitivo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

ORICO Raceline Champion DDR5, chi dovrebbe acquistarle?

La velocità di 6000 MHz, abbinata a una latenza ultra bassa di CL30-38-38-76, rende queste RAM DDR5 adatte a chi cerca fluidità nei giochi più esigenti, rapidità nei trasferimenti di dati e un multitasking senza compromessi. Inoltre, la compatibilità con entrambe le piattaforme Intel e AMD, grazie al supporto per Intel XMP 3.0 e AMD EXPO, consente un overclocking semplice e immediato. Bastano pochi clic per spingere il proprio sistema al massimo senza dover intervenire manualmente su ogni parametro.

Dal punto di vista strutturale, le ORICO Raceline Champion non deludono: la lavorazione di alta qualità include un PCB a 10 strati rinforzato per ridurre le interferenze elettromagnetiche e migliorare la stabilità complessiva del sistema. Il chip PMIC integrato, inoltre, assicura una gestione efficiente dell’alimentazione, anche sotto carichi elevati, mantenendo le prestazioni costanti anche nelle sessioni più intense.

Non manca infine una particolare attenzione alla sicurezza e alla durata. Le RAM sono dotate di correzione automatica degli errori ECC ON-Die, che protegge l’integrità dei dati in tempo reale. Il dissipatore di calore in lega di alluminio da 1,5 mm, combinato con il silicone industriale, offre una protezione efficace contro umidità, urti e temperature estreme, garantendo prestazioni affidabili da -60 °C a 80 °C. Se desiderate un upgrade che unisca velocità, stabilità e affidabilità, questo kit rappresenta un’opzione da prendere seriamente in considerazione.

