AOC pensa in grande con il suo nuovo enorme monitor da gaming curvo

Questa settimana AOC ha presentato il suo monitor da gaming curvo Agon AG493UCX. Il dispositivo è dotato di un pannello da 49” con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e certificazione FreeSync Premium Pro. Inoltre, offre un ingresso USB-C e uno switch KVM integrato.

Il monitor AOC Agon AG493UCX utilizza un pannello VA da 49” con un raggio di curvatura di 1,8 metri, un rapporto di aspetto 32:9, una risoluzione di 5120×1440 pixel, una luminosità di picco di 550 nit, un rapporto di contrasto di 3000: 1, angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale, un tempo di risposta MPRT di 1ms o GtG di 4ms ed una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro.

Il dispositivo riporta il logo VESA DisplayHDR 400, quindi dovrebbe supportare almeno i flussi HDR10. Per quanto riguarda i colori, il display può riprodurre il 121% dello spazio sRGB, il 90% di DCI-P3 ed il 90% di AdobeRGB.

Poiché Agon AG493UCX è principalmente un monitor da gaming, supporta funzionalità rivolte ai giocatori, tra cui un contatore di fotogrammi integrato, un overlay a forma di mirino e tre preset per diversi generi, mentre altri tre sono personalizzabili dall’utente.

Il display AG493UCX può connettersi a un massimo di cinque fonti utilizzando le sue due DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0 e l‘ingresso USB-C (che supporta anche l’alimentazione fino a 65W), sufficienti per collegare un paio di console, un PC e un laptop che necessita di alimentazione. Inoltre, il monitor dispone di un hub USB 3.1 a tre porte che utilizza l’ingresso USB-C come upstream.

Nonostante la sua natura, Agon AG493UCX può sfruttare una delle sue caratteristiche principali – il rapporto di aspetto 32:9 – per migliorare la produttività quando si lavora con due PC contemporaneamente.

Come altri monitor da gioco di fascia alta, la nuova unità di AOC è dotata di un supporto in grado di regolare la sua inclinazione e rotazione. Inoltre, il prodotto possiede anche una coppia di altoparlanti stereo da 5W ed un jack da 3,5mm per le cuffie.

AOC afferma che il monitor Agon AG493UCX sarà disponibile in Europa già da questo mese ad un prezzo di poco più di 1.000€. Considerando le sue caratteristiche tecniche, il costo non è assolutamente elevato.