L’importante controversia riguardante il design delle tastiere a farfalla di Apple ha raggiunto una svolta decisiva e importante: un giudice del tribunale federale della California ha approvato l’accordo da 50 milioni di dollari. Per gli utenti della Mela si tratta di un vero a proprio traguardo e un importante sviluppo nella controversia.

Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Edward Davila, ha respinto un tentativo di modifica dell’accordo e ha sottolineato che ben 86.000 persone hanno presentato reclami relativi al difetto della tastiera. Questo numero fornisce una cifra tangibile sulle persone colpite che riceveranno un risarcimento per le riparazioni che avevano precedentemente pagato. Inoltre, l’accordo mette in luce l’entità del problema e il numero di persone che sono state coinvolte nella controversia legale fino alla sua risoluzione avvenuta lo scorso luglio.

La causa originale è nata a causa del design della tastiera dei laptop Apple, utilizzato tra il 2015 e il 2019, che si è rivelato insoddisfacente durante l’uso normale. Briciole, sporco o semplicemente polvere accumulata potevano causare malfunzionamenti o blocchi delle singole tasti.

Nonostante i numerosi tentativi di Apple di apportare miglioramenti alla tastiera, il problema è rimasto fino al lancio del MacBook Pro da 16 pollici nel 2019. Successivamente, Apple ha completamente abbandonato il design della tastiera a farfalla con il rilascio di un MacBook Pro da 13 pollici di nuova generazione. Da sottolineare, tuttavia, che l’accordo non implica un’ammissione di colpa da parte di Apple, ma l’obbligo di rimborsare fino a 395 dollari ad ogni utente per coprire i costi di riparazione.

L’accordo prevede i 395 dollari solo per coloro che hanno effettuato una sostituzione; viceversa, verrà rilasciato un pagamento di 125 dollari per coloro che ancora non si sono avvalsi dell’assistenza.