Apple iPad Pro 11" (M4): a soli 1399€! Sconto di oltre 300€

Se volete un tablet potente, versatile e anche ultra leggero con cui lavorare senza alcun tipo di limitazione, non potete farvi scappare questo suepr sconto! L'Apple iPad Pro 11" (M4) con display Ultra Retina XDR, 512GB e connettività Wi-Fi 6E + 5G è attualmente in offerta su Amazon. Inizialmente proposto a 1.719€, adesso è disponibile al prezzo di 1.399€, permettendovi di risparmiare il 19% sul prezzo originale. Con iPadOS, l'iPad Pro diventa ancora più versatile e intuitivo, supportato anche da accessori come l'Apple Pencil e la Magic Keyboard. Un'occasione da non perdere per chi cerca tecnologia e prestazioni al top.

Apple iPad Pro 11" (M4), chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPad Pro 11" (M4) si rivela essere un'opzione inarrivabile per professionisti e creativi alla ricerca di una potenza mobile senza compromessi. Grazie al chip M4 con prestazioni grafiche avanzate e una CPU fino a 10 core, assicura fluidità e rapidità anche nelle applicazioni più esigenti. Inoltre, l’ampio spazio di archiviazione, che può arrivare fino a 2TB, e la lunga autonomia rispondono perfettamente alle esigenze di coloro che lavorano con file di grandi dimensioni, come video in 4K, e necessitano di un dispositivo affidabile per l'intera giornata lavorativa.

Per gli appassionati di tecnologia e connettività, l'Apple iPad Pro 11" (M4) offre una esperienza di navigazione e multitasking senza precedenti. Il suo display Ultra Retina XDR da 11 pollici garantisce una qualità visiva eccezionale, mentre le funzionalità innovative di iPadOS rendono il multitasking fluido e intuitivo. La connettività Wi-Fi 6E garantisce trasferimenti veloci di file di grandi dimensioni, mentre il supporto 5G consente di restare connessi in mobilità a velocità impressionanti.

L'Apple iPad Pro 11" (M4) è l'apice della tecnologia in termini di tablet, offrendo caratteristiche all'avanguardia in un design estremamente sottile e leggero. Dotato di un display Ultra Retina XDR da 11", garantisce luminosità e contrasto senza precedenti insieme a una fedeltà cromatica eccezionale. Il chip M4 alimenta il dispositivo con una CPU fino a 10 core e una GPU 10 core, fornendo prestazioni grafiche straordinarie e una durata della batteria per tutto il giorno. La capacità di archiviazione arriva fino a 2TB, permettendo di conservare un'enorme quantità di dati.

Con un prezzo ridotto da 1.719€ a 1.399€, l'Apple iPad Pro 11" (M4) rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo all'avanguardia che combine performance superlative, versatilità e design. Dall'incredibile display Ultra Retina XDR alle avanzate funzionalità di connettività, passando per il supporto alla Apple Pencil Pro e alla Magic Keyboard, questo iPad Pro soddisfa sia le esigenze professionali che quelle creative, rendendolo un investimento prezioso per qualsiasi utente avanzato.

