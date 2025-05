Apple iPad può essere tuo a SOLI 299€! SUPER OFFERTA!

Se state cercando un tablet elegante, potente e soprattutto versatile, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile offerta su Unieuro: l'Apple iPad 10.9 Wi-Fi da 64GB di decima generazione è disponibile a soli 299€, con uno sconto di 50€ rispetto al prezzo consigliato di 349€. Un'occasione davvero interessante per entrare nel mondo Apple con un dispositivo moderno e affidabile.

Apple iPad 10.9 Wi-Fi 64GB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad 10.9 (10ª generazione) si distingue per il suo design completamente rinnovato, con cornici sottili e un elegante display Liquid Retina da 10,9 pollici che offre colori vividi, dettagli nitidi e la tecnologia True Tone, in grado di adattare automaticamente la luminosità alle condizioni di luce dell'ambiente. Grazie al potente chip A14 Bionic, con CPU 6-core e GPU 4-core, questo tablet garantisce prestazioni fluide sia per le attività quotidiane che per la produttività e il gaming leggero.

Sul fronte fotografico, l'iPad integra una fotocamera posteriore da 12MP con obiettivo grandangolare, ideale per scattare foto nitide e registrare video in alta definizione. Ancora più sorprendente è la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo, posizionata orizzontalmente per offrire un'inquadratura più naturale durante le videochiamate e compatibile con la funzione Inquadratura automatica, perfetta per rimanere sempre al centro dell'attenzione.

Completano il quadro un affidabile sistema di autenticazione Touch ID, il supporto ad Apple Pay, una porta USB-C per la ricarica e il collegamento di accessori, e una batteria che garantisce autonomia per tutta la giornata. Non manca la compatibilità con Apple Pencil di prima generazione e con la Magic Keyboard Folio, rendendo questo iPad uno strumento perfetto per studenti, creativi e professionisti in mobilità.

Con iPadOS 16 a bordo, potete sfruttare tutte le funzioni avanzate del sistema operativo, tra cui multitasking migliorato, collaborazione su documenti in tempo reale e accesso facilitato alle app professionali. Inoltre, il supporto al Wi-Fi 6 vi garantisce una connessione veloce e stabile ovunque vi troviate.

A soli 299€ su Unieuro, questo iPad da 10,9 pollici rappresenta un eccellente equilibrio tra qualità, potenza e prezzo. Un acquisto consigliato a chi desidera un tablet moderno, completo e perfettamente integrato nell'ecosistema Apple.

