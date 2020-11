Apple M1, la GPU integrata è più potente di una GeForce GTX 1050Ti?

Come già saprete, Apple ha presentato recentemente il nuovo chip M1, il primo che andrà ad equipaggiare i computer Mac, nella fattispecie MacBook Air, MacBook Pro 13 e Mac Mini. Dopo avervi parlato delle presunte capacità della componente CPU presente all’interno del SoC, oggi vi parliamo della GPU, dato che sono apparsi in rete i risultati ottenuti in GFXBench 5.0, che mostrano performance sicuramente elevate e maggiori rispetto a schede come la GeForce GTX 1050 Ti e la Radeon RX 560.

L’Apple M1 segna un passaggio importante nella storia della multinazionale. È l’inizio di un’era in cui Apple non deve più dipendere da un produttore di chip di terze parti per i suoi prodotti ed M1 potrebbe essere uno dei processori più interessanti lanciati negli ultimi due anni. Costruito sul nodo di produzione a 5 nm, il SoC (system-on-a-chip) basato su ARM riunisce quattro core Firestorm ad alte prestazioni, quattro core Icestorm ad elevata efficienza ed una GPU octa-core in un unico package.

Tuttavia, gran parte del design della GPU della M1 continua a rimanere un mistero. Finora, sappiamo che dispone di otto core, che equivalgono a 128 unità di esecuzione (EU), ma non conosciamo le velocità di clock.

Secondo Apple, M1 può eseguire simultaneamente quasi 25.000 thread e fornire fino a 2,6TFLOPS di throughput. La compagnia probabilmente fa riferimento alle prestazioni a precisione singola (FP32) dell’M1. Per fare un confronto, M1 è al pari di una Radeon RX 560 (2,6TFLOPS), ed è poco distante dalla GeForce GTX 1650 (2,9 TFLOPS).

GPU Aztec Ruins Normal Tier Aztec Ruins High Tier Car Chase 1440p Manhattan 3.1.1 Manhattan 3.1 Manhattan T-Rex ALU 2 Driver Overhead 2 Texturing Apple M1 203.6 FPS 77.4 FPS 178.2 FPS 130.9 FPS 274.5 FPS 407.7 FPS 660.1 FPS 298.1 FPS 245.2 FPS 71,149 MTexels/s GeForce GTX 1050 Ti 159.0 FPS 61.4 FPS 143.8 FPS 127.4 FPS 218.3 FPS 288.3 FPS 508.1 FPS 512.6 FPS 218.2 FPS 59,293 MTexels/s Radeon RX 560 146.2 FPS 82.5 FPS 115.1 FPS 101.4 FPS 174.9 FPS 221.0 FPS 482.9 FPS 6275.4 FPS 95.5 FPS 22,8901 MTexels/s

Teniamo in considerazione che GFXBench 5.0 non è esattamente lo strumento migliore per testare le schede grafiche, dato che è finalizzato al benchmarking degli smartphone e l’utilizzo delle API Metal di Apple rende difficile effettuare confronti con altri dispositivi.

Stando ai risultati ottenuti, l’Apple M1 ha battuto sia la GeForce GTX 1050 Ti che la Radeon RX 560 con un buon margine. Sicuramente le due schede grafiche sono piuttosto poco prestanti per gli standard odierni, ma ciò non dovrebbe mettere in ombra il fatto che la grafica integrata di M1 ha superato entrambe offrendo al contempo consumi bassissimi.