Apple, dopo aver rivelato recentemente il nuovo PC desktop Mac Studio, potrebbe rilasciare anche un nuovo modello di Mac Mini in base a quanto scoperto da Steve Troughton-Smith. Lo sviluppatore ha infatti trovato un riferimento ad un identificatore di modello chiamato “Macmini10,1” all’interno di un file del firmware 15.4 per Studio Display.

Questa scoperta non ci permette di avere molte informazioni ma è sufficiente per confermare l’esistenza del prodotto considerando che Apple ha utilizzato le denominazioni “Macmini8,1” per il modello 2018 e “Macmini9,1” per quello attuale, quindi la scoperta dell’identificatore “Macmini10,1” lascia poco spazio a dubbi. Non è comunque la prima volta che si parla di un nuovo Mac Mini, già questa estate erano trapelate indiscrezioni di un nuovo modello, dotato di più porte e con un design rivisitato.

In base a quanto riportato dai colleghi di Ars Technica, Apple quest’anno dovrebbe aggiornare alcuni suoi prodotti tra cui ci sarebbero, oltre al già citato Mac Mini, anche MacBook Pro 13” e MacBook Air che verranno tutti dotati del nuovo processore M2, che sarà più potente del chip M1 ma meno rispetto a M1 Pro e M1 Max.

Trattandosi di indiscrezioni è bene prenderle con i dovuti accorgimenti, in attesa di annunci ufficiali. Novità in merito potrebbero essere mostrate durante l’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) che Apple quest’anno terrà tra il 6 e il 10 giugno. Pur trattandosi di un evento principalmente riservato a sviluppatori e software, dove verranno sicuramente mostrati iOS 16, watchOS 9, iPadOS 16, macOS 13 e tvOS 16, non è escluso che Apple possa sfruttare tale occasione per presentare anche qualche nuovo prodotto hardware, tra cui potrebbero esserci anche il visore per la realtà mista e i nuovi Mac Pro. Non resta quindi che pazientare per scoprire quali sono i piani della casa di Cupertino.