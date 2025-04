Non farti scappare la Apple Magic Keyboard in OFFERTA a soli 199€!

Apple Magic Keyboard con Touch ID è ora disponibile su Amazon a soli 199,00€ invece di 229,00€, con uno sconto del 13%! Questa tastiera wireless vi conquisterà con la sua precisione e il layout spazioso, ideale per navigare rapidamente tra documenti e fogli di calcolo. Il Touch ID integrato garantisce autenticazioni sicure per login e acquisti, mentre la batteria vi accompagnerà per oltre un mese con una singola carica. Un'occasione imperdibile per gli utenti Mac!

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico per Mac, la scelta perfetta per lavorare al PC

La tastiera Apple Magic Keyboard è consigliata a tutti gli utenti Mac che desiderano migliorare la propria esperienza di digitazione quotidiana con un dispositivo premium. Particolarmente indicata per professionisti, grafici e analisti finanziari che trascorrono molte ore al computer e necessitano di una tastiera affidabile con tastierino numerico. Il Touch ID integrato rappresenta un valore aggiunto fondamentale per chi cerca maggiore sicurezza negli accessi e nei pagamenti online, eliminando la necessità di digitare continuamente password.

Grazie alla sua eccezionale autonomia di oltre un mese con una singola carica, la Magic Keyboard si rivela perfetta anche per chi lavora in mobilità o non desidera il fastidio di ricariche frequenti. Il layout italiano con tasti neri aggiunge un tocco di eleganza e praticità, mentre i controlli dedicati per scorrere documenti e i tasti freccia di dimensioni standard la rendono adatta anche ai gamer occasionali. Chi lavora con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie apprezzerà particolarmente il tastierino numerico, che velocizza notevolmente l'inserimento dei dati.

L'Apple Magic Keyboard con Touch ID vi offre un'esperienza di digitazione impeccabile con il massimo della precisione. Questa tastiera wireless per Mac combina eleganza e funzionalità con il pratico tastierino numerico, perfetto per fogli di calcolo e applicazioni finanziarie. Il layout spazioso include controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard. La tecnologia Touch ID integrata garantisce autenticazione sicura per login e acquisti, mentre la batteria può durare oltre un mese con una singola ricarica. Al prezzo di 199€, scontato dai 229€ originali, l'Apple Magic Keyboard rappresenta un investimento eccellente per migliorare la vostra produttività quotidiana. La combinazione di design elegante, funzionalità avanzate come il Touch ID e l'autonomia straordinaria la rende la scelta ideale per chi cerca una tastiera di qualità superiore per il proprio Mac. Un acquisto consigliato per professionisti, creativi e per chiunque utilizzi intensamente il proprio computer.

Vedi offerta su Amazon