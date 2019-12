APU AMD Renoir, le possibili configurazioni della grafica integrata

Un utente di Reddit sembra abbia scoperto le specifiche tecniche delle GPU integrate nelle APU AMD Renoir di prossima generazione. Tali dettagli erano “nascosti” nei driver AMD Bootcamp di dicembre 2019. Un posto insolito, che potrebbe lasciar pensare a futuri MacBook con APU AMD, ma staremo a vedere.

Le soluzioni Renoir dovrebbero essere basate su architettura Zen 2 e prodotte a 7 nanometri da TSMC. Quanto alla grafica, precedenti patch di Linux sembrano lasciar intendere che Renoir continuerà a usare soluzioni Vega, quindi Navi potrebbe non debuttare nelle APU di questa generazione.

Le nuove informazioni indicano che AMD avrebbe in cantiere numerosi chip Renoir sia per il mercato mobile che quello desktop. I driver riportano un totale di 28 APU Renoir, 14 per ciascun segmento. Come al solito, ci saranno sia APU “normali” che Pro.

Le APU per computer desktop dovrebbero avere un TDP di 65 e 35 W. Sono indicate sei APU Renoir da 65 W e otto da 35 W. I modelli da 65 W dovrebbero figurare 6 / 8 / 9 / 10 / 11 CU, mentre i modelli da 35 W “solo” 3 / 4 / 6 / 8 / 10 CU.

Nel segmento mobile, AMD potrebbe far uscire sei versioni da 45 W e otto da 15 W. I chip da 45 W dovrebbero integrare 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 CU. I modelli da 15 W invece dovrebbero contare, oltre a tali configurazioni, anche una versione con 6 CU.