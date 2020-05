APU Ryzen 4000, Intel Xe e Nvidia Ampere saranno presentati ad agosto

HotChips ha appena pubblicato sul proprio sito l’intero programma dell’evento annuale che si terrà ad agosto in California. Tra le numerose presentazioni figurano quella di Intel sulla architettura delle nuove GPU Xe, una presentazione di Nvidia sulla prossima generazione di GPU e quella di AMD sulle nuove APU Ryzen a 7nm.

Bisogna innanzitutto premettere che HotChips è un evento dedicato per lo più ai professionisti del settore in cui i produttori illustrano le loro nuove architetture e tecnologie ad aziende e sviluppatori, di conseguenza è probabile che le presentazioni si concentreranno molto sui prodotti indirizzati al mercato enterprise e difficilmente riusciremo a vedere nel dettaglio cosa arriverà sugli scaffali del mercato consumer. Tuttavia sia la presentazione di Nvidia che quella di Intel trovano posto nella categoria “GPUs and Gaming Architectures”, è lecito quindi aspettarsi qualche succosa novità sul futuro del gaming non solo in ambito console (come conferma l’approfondimento di Microsoft su Xbox Series X), ma anche in ambito PC.

Nel caso di AMD, la presentazione si concentrerà sulle nuove APU a 7nm, le Renoir della serie 4000 attese per il settore desktop. L’evento è fissato per lunedì 17 agosto alle 12:00 (17:00 ora italiana). Durante la presentazione, i rappresentanti del Team Red dovrebbero illustrare la nuova lineup di APU ed approfondire le caratteristiche e le novità che accompagnano la nuova generazione, inclusi i SoC che saranno disponibili.

La conferenza di Intel, invece, si terrà alle 17:30 (00:30 in Italia) con il nome di “The Xe GPU Architecture”. La società presenterà l’architettura delle nuove schede video discrete, potremo dunque finalmente iniziare a farci un’idea su quali siano le prestazioni delle proposte di Intel nel campo delle GPU dedicate e cosa potrebbero riservarci le eventuali varianti per il settore gaming.

Alla stessa ora si terrà la presentazione di Nvidia, chiamata “NVIDIA’s Next Generation GPU: Performance and Innovation for GPU Computing”. In questo caso la società dovrebbe approfondire la nuova architettura Ampere e tutte le novità che la accompagnano, per cui si rivelerà un evento interessante per capire in che direzione abbia lavorato l’azienda e cosa potrebbero riservarci le nuove schede grafiche. Si tratta di un evento indirizzato ai professionisti ma quantomeno potremo iniziare a capire cosa ci aspetta nella prossima generazione di GPU, soprattutto in rapporto al lancio ormai imminente delle nuove console di Microsoft e Sony.

Come anticipato quindi, non è il caso di avere aspettative troppo alte almeno per quello che riguarda il settore consumer. Sarà tuttavia senza dubbio un evento importante che ci darà un assaggio di tutto ciò che vedremo il prossimo anno e, cosa più importante, ci permetterà di capire in che modo intende muoversi il nuovo competitor nel settore delle schede video dedicate, Intel.