Aqua Computer annuncia i serbatoi ULTITUBE D5

Ottime notizie per gli appassionati del raffreddamento a liquido: Aqua Computer, azienda tedesca specializzata nella produzione di componentistica per sistemi di raffreddamento custom loop, amplia la propria gamma presentando la serie ULTITUBE D5. Si tratta di serbatoi realizzati in Germania tramite l’uso di vetro borosilicato ad alta resistenza ed offrono la possibilità di installare una pompa delle serie D5.

Aqua Computer ha integrato sul fondo della tanica un filtro lavabile in acciaio inossidabile, che facilità la pulizia e fa anche da barriera per l’aria durante il processo di riempimento del loop. Ciò consente inoltre un regolare funzionamento anche quando i livelli di liquido sono bassi, riducendo così il rischio di aspirare aria.

Per quanto riguarda la praticità di montaggio, sono stati fatti passi avanti anche in questa direzione. I sigilli sono stati progettati come moduli stampati che si incastrano perfettamente nel contenitore, rimanendo quindi sempre al loro posto. Grazie ai 55mm di diametro dell’apertura del cilindro non si avranno difficoltà nel riempire il sistema, inoltre la pompa può essere semplicemente avvitata senza l’ausilio di attrezzi.

Nella versione “PRO”, è integrato nel tappo un sistema nascosto di compensazione della pressione ed è anche presente un anello di LED RGB, regolabili tramite il sistema RGBpx di Aqua Computer o attraverso la propria motherboard. Se lo si desidera, si possono acquistare i serbatoi ULTITUBE D5 direttamente in accoppiata con una pompa D5 NEXT o una pompa D5 PWM.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i contenitori hanno un diametro di 65mm e sono disponibili in tre lunghezze, 100, 150 e 200 mm. I prezzi partono da 69,99 euro e le consegne inizieranno la prossima settimana.