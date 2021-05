Arduino Nano RP2040 Connect ora disponibile, Raspberry Pi continua la sua espansione

Vi abbiamo parlato in più di un’occasione della scheda Arduino Nano RP2040, basata sul SoC RP2040, cuore del microcontrollore Raspberry Pi Pico e costituito da un ARM Cortex M0+ dual-core che funziona fino a 133MHz con 264 KB di SRAM e 16MB di memoria flash.

La più grande aggiunta, rispetto all’originale Raspberry Pi Pico, è costituita dalla presenza del WiFi e Bluetooth 4.2, forniti da un chip NINA-W102 u-blox utilizzato su alcuni modelli di Arduino negli ultimi anni. Ciò significa che la scheda, che misura appena 43,18×17,78 mm è pronta per i progetti IoT sin da subito. Altre caratteristiche degne di nota sono il microfono incorporato, che potrete utilizzare per l’attivazione tramite voce, il controllo audio e il riconoscimento vocale, e un Inertial Measurement Unit (IMU) che può essere sfruttata per misurare le forze angolari, l’orientamento e per semplici input gestuali.

Il layout dei pin GPIO non segue quello di Raspberry Pi Pico, ma piuttosto è lo stesso delle precedenti schede Arduino Nano, come Arduino Nano 33 IoT. Ciò significa che si hanno a disposizione 14 pin digitali, alcuni dei quali possono essere utilizzati per UART, SPI e I2C, oltre a otto ingressi analogici.

Per quanto riguarda il supporto software, l’IDE di Arduino, inclusa la versione 2.0, è compatibile con Arduino Nano RP2040 Connect. È supportata anche la piattaforma cloud IoT di Arduino, che consente di scrivere applicazioni GUI per progetti di data science e controllo remoto. Sarà presente anche il supporto per MicroPython e CircuitPython, ma potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche per utilizzare WiFi/Bluetooth e sensori integrati.

Il prezzo di lancio di Arduino Nano RP2040 Connect è di 22 euro (tasse escluse), rendendolo il prodotto più costoso attualmente in commercio basato su SoC RP2040.