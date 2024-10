Arriva il Black Friday con Surfshark: VPN con 4 mesi extra e sconti pazzeschi

Dopo NordVPN, anche Surfshark si unisce alle migliori offerte del Black Friday per il settore delle VPN, con promozioni interessanti che coprono tutto il mese di novembre. Surfshark offre il suo servizio di privacy online a prezzi fortemente scontati e con mesi aggiuntivi gratuiti. In particolare, gli abbonamenti annuali e biennali includono ben 4 mesi extra senza costi aggiuntivi. Quanto agli sconti, si arriva fino all’87% per i piani da 24 mesi, e non è necessario scegliere il piano più costoso per ottenere questa riduzione: il pacchetto "Surfshark Starter" è sufficiente per accedere a un prezzo così conveniente, con tariffe che partono da soli 1,99€ al mese.

Vedi offerte su Surfshark

Surfshark, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Surfshark garantisce agli utenti una solida protezione della privacy grazie alla crittografia avanzata e a funzioni come CleanWeb, che blocca pubblicità, malware e tracker indesiderati. È pensato per proteggere i dati personali e migliorare l’esperienza di navigazione, tenendo al sicuro le informazioni degli utenti da occhi indiscreti. Grazie a queste caratteristiche, Surfshark risulta adatto per chiunque sia attento alla sicurezza online, dagli utenti medi ai più esperti che lavorano spesso in ambienti pubblici o reti Wi-Fi aperte.

Una delle funzioni che rende Surfshark unico è la capacità di bypassare le restrizioni geografiche. Questa VPN permette di accedere ai cataloghi di contenuti internazionali su piattaforme come Netflix, Disney+, Hulu e molti altri. Diventa così una soluzione interessante per chi viaggia spesso o vive in paesi con restrizioni sui contenuti, offrendo una connessione libera e sicura. In un mondo sempre più globale, Surfshark risponde alla necessità di accedere a contenuti senza limiti territoriali, connettendosi facilmente a server in tutto il mondo.

Un altro vantaggio importante è la possibilità di utilizzare Surfshark su un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento, caratteristica rara per le VPN. Ciò la rende una scelta conveniente per famiglie e gruppi che vogliono proteggere più dispositivi senza costi aggiuntivi. Il prezzo competitivo, combinato con questa flessibilità, rende Surfshark una delle VPN migliori da considerare quest’anno, specialmente con le promozioni attuali che portano il costo mensile a livelli davvero vantaggiosi.

