Arriva in Italia Asus ROG Strix XG438Q, il più grande monitor gaming 4K FreeSync 2 HDR

ROG Strix XG438Q arriva in Italia. Si tratta di un monitor gaming 4K con supporto FreeSync 2 HDR e come tale non costa poco: oltre 1200 euro.

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato l’arrivo in Italia del ROG Strix XG438Q, un monitor gaming da 43 pollici con risoluzione 4K e supporto FreeSync 2 HDR svelato per la prima volta lo scorso agosto. Il nuovo monitor di grandi dimensioni per giocatori sarà disponibile al prezzo consigliato di 1269 euro.

Il nuovo display presenta un pannello UHD 4K da 43 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, certificazione DisplayHDR 600 (la luminosità arriva fino a 750 cd/m2), AMD FreeSync 2 e copertura della gamma colore DCI-P3 del 90%. Non manca un proiettore RGB del logo ROG, compatibile ovviamente con Asus Aura Sync.

Le modalità HDR inoltre sono ben 3: è supportata la modalità Asus Cinema HDR per la visione dei film, Asus Gaming HDR per le sessioni di gioco e FreeSync 2 HDR, ottimizzato per le schede video AMD. Inoltre il pannello è certificato Flicker Free per un’esperienza di gioco sempre confortevole.

ROG Strix XG438Q include anche la tecnologia GameFast per un gaming sempre reattivo e fluido. Il monitor ha un rivestimento antiriflesso per offrire un’esperienza visiva omogenea su tutto il display in qualsiasi tipo di condizione e di illuminazione. Decisamente interessante anche la modalità picture-in-picture, che permette di visualizzare un secondo input in un angolo dello schermo. Il picture-by-picture permette invece di dividere lo schermo fino ad un massimo di quattro sezioni.

L’audio del monitor è affidato a due altoparlanti da 10W ognuno. In confezione troviamo anche un telecomando per la gestione remota, un’aggiunta che permette di utilizzare il display come una vera e propria TV e che risulta particolarmente comoda durante la visione di film e serie TV.

Decisamente generosa la connettività. Asus per l’XG438Q ha integrato ben 2 pannelli I/O, uno ad accesso facilitato e l’altro nascosto. Il primo offre due jack audio (uno in entrata per il microfono, l’altro in uscita per cuffie o altoparlanti), una presa HDMI 2.0 e due porte USB 3.0. L’altro invece altri due ingressi HDMI 2.0 e la DisplayPort 1.4.