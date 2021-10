Arriva un altro RTX Day: sabato 16 ottobre in questi negozi

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi solo poche settimane fa in collaborazione con Asus e Mediaworld, si ripete nuovamente l’iniziativa del RTX Day, giornata in cui Nvidia rende disponibili scorte selezionate delle GPU GeForce RTX Serie 30. Questa volta l’iniziativa si svolgerà sabato 16 ottobre, in collaborazione con Zotac e Next, in due dei punti vendita della catena situati in Lombardia. Le schede sono vendute al loro prezzo consigliato, un aspetto che i giocatori interessati troveranno più che positivo considerando i guadagni impressionanti degli speculatori.

Logo dell'RTX Day di sabato 16 ottobre. Fonte: © 2021 NEXT HARDWARE & SOFTWARE spa; Nvidia

Le GPU GeForce RTX Serie 30 si avvalgono delle ultime tecnologie Nvidia, come il Ray Tracing, i DLSS (una tecnologia di miglioramento della qualità d’immagine e della risoluzione basata sull’IA, oggi supportata da più di 100 giochi), la suite di tecnologie Nvidia Reflex e il prossimo 3D Stacking, per offrire prestazioni eccezionali non solo nel gaming, ma anche nel campo delle applicazioni tecniche e creative. Le GPU GeForce RTX Serie 30 realizzate da Zotac hanno attratto l’interesse di così tanti giocatori da aver inizialmente “sommerso” di prenotazioni il produttore.

Le GPU che saranno al centro dell’iniziativa presentano soluzioni per ogni fascia di prezzo, con un costo consigliato a partire da 399€, sono le ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC, ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC, ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity OC, ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC. I due punti vendita di NEXT in cui si svolgerà quest’edizione del RTX Day sabato 16 ottobre sono gli store NEXT Hardware & Software in via Salerno, 38 a Limbiate (MB) e in via Procaccini (ang. Tartaglia) a Milano. Per maggiori informazioni, potete visitare l’apposita pagina sul sito di NEXT: i prezzi a cui saranno vendute le schede saranno svelati domani, venerdì 15 ottobre.