ASML e TSMC pronte a disattivare le macchine che producono i chip in caso di invasione Cinese

Secondo quanto riportato da Bloomberg ASML e TSMC sono in grado di disabilitare a distanza le loro macchine avanzate per la produzione di chip nel caso in cui la Cina dovesse invadere Taiwan.

Nelle ultime settimane, il governo degli Stati Uniti si è mostrato sempre più preoccupato per un'eventuale escalation dell'aggressione cinese verso Taiwan, che produce la maggior parte dei semiconduttori avanzati a livello mondiale. In questo clima tutt'altro che disteso, ASML ha rassicurato i funzionari olandesi sulla sua capacità di disabilitare a distanza le sue macchine a ultravioletto estremo (EUV), fondamentali per produrre i più piccoli transistor per microchip utilizzati sia nell'intelligenza artificiale, sia nelle applicazioni militari. Il governo olandese ha già condotto diverse simulazioni per comprendere meglio i rischi.

Le macchine EUV sono le più sofisticate al mondo e richiedono manutenzione e aggiornamenti regolari. Questa necessità consente ad ASML di spegnerle da remoto, se necessario, tramite un dispositivo che funge di fatto da interruttore di emergenza.

ASML, con sede a Veldhoven nei Paesi Bassi, è l'unico produttore di macchine EUV che vengono vendute a oltre 200 milioni di euro (217 milioni di dollari) ciascuna. La tecnologia di ASML è strettamente controllata per evitare che venga utilizzata da nazioni rivali. Sotto pressione degli Stati Uniti, i Paesi Bassi vietano da diversi anni la vendita di macchine EUV alla Cina.

Di recente, il governo olandese ha anche iniziato a bloccare le esportazioni delle macchine per chipmaking di ASML di prossima generazione, sempre a causa delle pressioni statunitensi. Queste misure potrebbero influire su fino al 15% delle vendite di ASML in Cina quest'anno.

La tecnologia EUV di ASML ha reso l'azienda la più preziosa azienda tecnologica d'Europa, con una capitalizzazione di mercato superiore ai 370 miliardi di dollari, più del doppio di quella del suo cliente Intel Corp. Dal 2016, quando sono state sviluppate per la prima volta le macchine EUV, ASML ha spedito oltre 200 unità a clienti al di fuori della Cina, con TSMC come principale acquirente.

La necessità di mantenere spesso le macchine EUV presenta una sfida significativa. Senza i pezzi di ricambio e il servizio in loco di ASML, queste macchine diventerebbero rapidamente non operabili. La manutenzione delle EUV richiede un ambiente a camera bianca, dove gli ingegneri devono indossare tute speciali per evitare contaminazioni.

Il Presidente di TSMC, Mark Liu, in un'intervista di settembre con CNN, ha suggerito che qualsiasi tentativo di prendere il controllo di Taiwan renderebbe le macchine per la produzione di chip dell'azienda inutilizzabili.