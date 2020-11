ASRock, supporto a Smart Access Memory (SAM) e Zen 3 su B450

L’aggiornamento del BIOS AGESA v2 1.1.0.0 di ASRock, oltre ad abilitare il supporto alle nuove CPU AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X e Ryzen 5 5600X sulle schede madre B450, ha introdotto anche la funzione Smart Access Memory (SAM) sia sui prodotti B450 che X470.

ASRock ha pubblicato un aggiornamento ufficiale del BIOS per le sue schede madre basate sui chipset B450. L’aggiornamento porta con se il codice AGESA versione ComboAm4v2PI 1.1.0.0 il quale abilita il supporto per le nuove CPU AMD Ryzen serie 5000 e permette l’attivazione della funzione Smart Access Memory.

Si tratta quindi di un aggiornamento molto importante, soprattutto in vista del supporto che in futuro arriverà anche per chi utilizza una GPU Nvidia (e non solo).

La feature è stata scoperta all’utente tedesco di Twitter conosciuto con il nickname @Rawiioli, notizia poi condivisa da ComputerBase.

B450 + Ryzen 5000 + Radeon 6000 + SAM funktioniert! Aber erzählt es keinem weiter! https://t.co/q8nb6AJ2MJ @ComputerBase @BauduinSven — Rawiioli (@rawiioli) November 24, 2020

I seguenti modelli di scheda madre hanno ricevuto l’aggiornamento e sono attualmente utilizzabili con le CPU Zen 3 Vermeer dopo aver installato l’ultima versione del BIOS ASRock:

Chipset Modello BIOS Link B450 ASRock B450M / ac 2.30 Download ASRock B450 Pro4 4.50 Download ASRock B450M Pro4 4.60 Download ASRock B450M Pro4-F 2.40 Download ASRock B450M / ac R2.0 2.30 Download ASRock B450M-HDV R4.0 4.10 Download ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 4.50 Download ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX / ac 4.20 Download ASRock B450M Steel Legend 3.60 Download ASRock B450 Steel Legend 3.70 Download ASRock B450M Pro4 R2.0 4.60 Download ASRock B450 Pro4 R2.0 4.50 Download ASRock B450M-HDV 4.20 Download

Se possedete quindi una delle schede madre riportate qui sopra e siete intenzionati ad acquistare una nuova CPU Ryzen serie 5000, ricordatevi di effettuare l’aggiornamento del firmware prima di installarla all’interno del socket AM4, altrimenti il PC non sarà in grado di avviarsi non riconoscendo il processore inserito.