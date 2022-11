I moderni accessori per i PC desktop si dimostrano ultimamente sempre più innovativi e originali: l’ultima trovata arriva da ASRock, sussidiaria di ASUS, la quale ha realizzato un particolare display che è possibile applicare al pannello laterale trasparente di un case per PC, al fine di trasformarlo in…un monitor secondario! L’accessorio, condiviso dall’insider momomo_us, è nello specifico uno schermo con pannello IPS LCD da 60Hz, dimensione di 13,3 pollici e risoluzione 1080p. L’installazione avviene attraverso due supporti adesivi, da applicare nella parte interna del pannello del case.

In questo modo è quindi possibile usufruire di uno schermo secondario per monitorare vari aspetti del sistema come la temperatura, l’utilizzo delle risorse, oppure sfruttarlo per tenere d’occhio determinati programmi, come ad esempio un software per la registrazione della schermata o le impostazioni del driver della GPU. La connessione è affidata a un connettore integrato eDP (embedded Display Port), il che tuttavia preclude la possibilità di poter collegare lo schermo con qualsiasi configurazione. Questo tipo di connettore è infatti pensato principalmente per i portatili o per quei sistemi informatici compatti, che è facilmente possibile portare in giro.

Fonte: ASRock

Di conseguenza, la porta eDP non è disponibile in tutte le schede madri attualmente in commercio, ma soltanto in specifici modelli ASRock, che la includono tra le opzioni di connettività. I modelli compatibili comprendono: Z790 LiveMixer, Z790 Pro RS/D4, Z790M-ITX WiFi, Z790 Steel Legend WiFi, Z790 PG Lightning, Z790 Pro RS, Z790 PG Lightning/D4, H610M-ITX/eDP e B650E PG-ITX WiFi.

Se, davanti a questo tipo di problematica, la prima cosa che salta in mente è l’utilizzo di un adattatore, scordatevi anche quello dato che non esistono, almeno per ora, soluzioni in grado di adattare una connessione eDP a DP. Chi tuttavia si ritrova a possedere uno dei modelli ASRock elencati, può comunque sfruttare la presenza di questo connettore per usufruire di un utile monitor secondario, senza per forza di cose occupare ulteriore spazio nella propria scrivania.