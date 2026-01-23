Asus si trova ad affrontare una situazione delicata che coinvolge alcuni dei componenti più ambiti dagli appassionati di PC gaming: le sue schede madri della serie AMD 800 utilizzate in abbinamento al processore Ryzen 7 9800X3D, attualmente considerato la CPU da gaming più performante sul mercato. L'azienda taiwanese ha ufficialmente confermato di aver avviato un'indagine interna dopo una serie di segnalazioni da parte degli utenti che lamentano problemi di avvio dei sistemi.

Le segnalazioni provenienti dalla community di PC builder hanno iniziato a moltiplicarsi la scorsa settimana, con diversi utenti che hanno riscontrato l'impossibilità di avviare i propri sistemi dopo aver assemblato configurazioni basate su AMD Ryzen 7 9800X3D e schede madri Asus con chipset AMD 800. Il problema, che si manifesta con il completo fallimento della procedura di boot, ha rapidamente attirato l'attenzione della stampa specializzata e dei forum dedicati all'hardware.

La risposta di Asus non si è fatta attendere. In una dichiarazione ufficiale, l'azienda ha riconosciuto l'esistenza delle segnalazioni: "Siamo consapevoli delle recenti segnalazioni riguardanti le CPU AMD Ryzen 7 9800X3D e le schede madri Asus della serie AMD 800, e abbiamo avviato un'immediata revisione interna". Il costruttore ha precisato che i propri team tecnici stanno conducendo verifiche preventive sulla compatibilità e sulle prestazioni dei prodotti.

Asus sta lavorando a stretto contatto con AMD per validare i casi segnalati e garantire stabilità e qualità continue

La collaborazione con AMD appare cruciale per risolvere la questione. Asus ha sottolineato che sta collaborando attivamente con il produttore di processori per analizzare i casi riportati e individuare le cause alla radice dei malfunzionamenti. L'obiettivo dichiarato è quello di fornire "soluzioni tempestive" che garantiscano che prodotti e servizi soddisfino le aspettative dei clienti.

Nel frattempo, l'azienda ha emesso una raccomandazione tecnica specifica per tutti gli utenti che utilizzano schede madri Asus della serie AMD 800. La soluzione temporanea consigliata prevede l'aggiornamento immediato all'ultimo BIOS disponibile, operazione che può essere effettuata attraverso Asus EZ Flash o BIOS Flashback. Questi strumenti permettono il flashing del firmware anche in assenza di una CPU funzionante, caratteristica particolarmente utile in situazioni come questa dove il sistema potrebbe non avviarsi affatto.

La problematica assume particolare rilievo considerando il posizionamento del Ryzen 7 9800X3D nel mercato. Questo processore, basato sull'architettura Zen 5 con tecnologia 3D V-Cache, rappresenta attualmente il punto di riferimento assoluto per le prestazioni gaming, grazie alla sua cache L3 aggiuntiva da 96MB che riduce drasticamente le latenze di accesso alla memoria nelle applicazioni videoludiche. Gli entusiasti che hanno investito in questa CPU di punta si aspettano naturalmente un'esperienza priva di problemi.

Asus ha ribadito il proprio impegno verso la trasparenza e la fiducia dei clienti, invitando chiunque sia stato colpito dai problemi a contattare direttamente l'assistenza dell'azienda. La dichiarazione ufficiale conclude con l'affermazione che "prendiamo questa questione seriamente e valorizziamo la fiducia dei nostri clienti, rimanendo impegnati a garantire che i nostri prodotti possano essere utilizzati con fiducia".