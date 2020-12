ASUS, dopo la GeForce RTX 3090 Turbo tocca alla nuova GeForce RTX 3070 Turbo

Un paio di settimane fa vi avevamo parlato della GeForce RTX 3090 Turbo di ASUS, ma a quanto pare la compagnia taiwanese ha riservato anche alla GeForce RTX 3070 lo stesso trattamento.

Le schede grafiche con dissipatore in stile blower non sono così comuni al giorno d’oggi, ma vengono ancora prese in considerazione da coloro che vogliono realizzare una configurazione SFF (Small Form Factor). Infatti, soprattutto nel caso si abbia a disposizione uno chassis con un flusso l’aria limitato, è molto più vantaggioso espellere il calore generato dalla scheda grafica piuttosto che scaricarlo nuovamente nel case.

La GeForce RTX 3070 Turbo (TURBO-RTX3070-8G) offre lo stesso sistema di dissipazione delle sue altre sorelle basate su GPU Ampere. Questa iterazione, in particolare, ha le dimensioni di 26,9×11,2×4 cm e occupa solo due slot PCI. Una singola ventola da 80 mm soffia aria fresca per raffreddare l’interno della scheda grafica e sfrutta doppi cuscinetti a sfera, i quali assicurano una durata doppia rispetto a quelli a manicotto.

La GeForce RTX 3070 Turbo offre due modalità di funzionamento. Quando la modalità gioco è attivata, la GPU aumenta la propria frequenza fino alla specifica di riferimento, pari a 1.725 MHz. La modalità OC, d’altra parte, aiuta a spingere la velocità del boost clock fino a 1.755 MHz.

Per quanto riguarda la sezione di alimentazione, ASUS ha inserito due connettori PCIe a otto pin, entrambi comodamente posizionati sul lato posteriore della scheda grafica per aiutare con la gestione dei cavi. Per ciò che concerne i requisiti, la compagnia consiglia un alimentatore con una capacità minima di 750W.

Sebbene la GeForce RTX 3070 Turbo sia principalmente pensata per il gaming, può essere piuttosto utile anche per il lavoro. Il dispositivo può pilotare fino a quattro monitor, grazie a una porta HDMI 2.1 e tre uscite DisplayPort 1.4a. Se necessario, è presente anche il supporto HDCP 2.3.

Purtroppo, al momento ASUS non ha ancora svelato prezzo e disponibilità della sua GeForce RTX 3070 Turbo.