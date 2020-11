ASUS e EKWB insieme per schede RTX 30 con waterblock preinstallato

ASUS ha collaborato con EKWB per la distribuzione di schede grafiche GeForce RTX serie 30 (Ampere) con waterblock preinstallati, così da essere subito pronte per integrarsi all’interno di sistemi di raffreddamento a liquido personalizzati.

Di certo, saranno utili per domare le GPU NVIDIA dato il loro notevole dispendio energetico. Con la GeForce RTX 3090 ed il suo TDP di 350W e la GeForce RTX 3080 con TDP di 320W, molti modelli ricorrono a dissipatori piuttosto voluminosi che possono richiedere fino a quasi tre slot PCI. L’alleanza tra ASUS e EKWB porterà sul mercato le schede Ampere a slot singolo.

ASUS EKWB GeForce RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070 sono dotate di un waterblock a copertura totale che raffredda la GPU, le memorie ed i VRM. Il waterblock aderisce al design classico di EKWB e presenta il marchio ASUS. È presente un’illuminazione D-RGB Aura Sync per un tocco di colore in più. La base è fabbricata con rame elettrolitico lavorato a CNC che vanta una finitura nichelata, mentre la parte superiore è in acrilico.

Il waterblock userà la tecnologia Open Split-Flow di EKWB che, secondo l’azienda, garantisce massime prestazioni di raffreddamento anche se la scheda viene installata all’interno di un sistema di raffreddamento con una pompa dell’acqua debole o che funziona a velocità molto basse.

Come al solito, il produttore taiwanese realizza il trio di schede grafiche con la tecnologia proprietaria Auto-Extreme, che è fondamentalmente un processo di produzione automatizzato al 100%. Inoltre, le schede grafiche hanno una piastra posteriore in alluminio per fornire una maggiore rigidità al PCB. La staffa di montaggio a slot singolo è prodotta con acciaio inossidabile 304 per prevenire la corrosione.

Per il momento, la compagnia ha mantenuto segrete le specifiche. Tuttavia, i rendering mostrano l’Asus EKWB GeForce RTX 3090 e RTX 3080 con una coppia di connettori di alimentazione PCIe a 8 pin, mentre l’Asus EKWB GeForce RTX 3070 sembra presentarne uno a 12 pin. Indipendentemente dal modello, tuttavia, le uscite video saranno le stesse: una HDMI 2.1 e tre DisplayPort 1.4a.

Asus EKWB GeForce RTX 3090 e RTX 3080 saranno disponibili a metà novembre, mentre la variante GeForce RTX 3070 arriverà entro fine mese. Tuttavia, ASUS non ha ancora rivelato i prezzi dei prodotti.